Jovem produtor musical capixaba vira destaque nos EUA

No ano de 2023, 94.121 trabalhadores asseguraram emprego com carteira assinada na Serra. Esse número representa o maior contingente do Espírito Santo, refletindo um crescimento significativo de 9,1% em relação ao ano anterior. Para o presidente da Associação dos Empresários da Serra (Ases), Fabio Junger, esse percentual é o reflexo do trabalho conjunto entre a iniciativa privada e o poder público. "E nós da Ases temos um papel fundamental junto às duas frentes, sendo uma ponte entre elas, além de promover um melhor ambiente de trabalho, inovação e desenvolvimento do município", destaca.