Jovem produtor musical capixaba vira destaque nos EUA

Produtor musical e engenheiro de audio Ursao Beats Crédito: Divulgação

Com 25 anos de idade, o capixaba Vinicius Pereira vem alcançando projeção em uma área concorrida no cenário musical dos Estados Unidos. Conhecido como Ursão Beats, ele já participou de 52 gravações como produtor musical e engenheiro de áudio, incluindo produções realizadas no Estúdio Coda Room, em Chicago, onde faz estágio desde dezembro do ano passado.

O estúdio pertence a James Auwarter, engenheiro de áudio que recebeu 32 indicações ao Grammy e que tem no currículo trabalhos com os astros Kanye West, Rihanna, Daniel Witherspoon e Ludacris.

O jovem capixaba mudou-se para os Estados Unidos em 2022, para fazer um curso de Engenharia de Áudio no conceituado SAE Institute, em Chicago, como o único estrangeiro aprovado para a instituição. Hoje ele conta com mais de 130 mil ouvintes mensais no Spotify e suas produções superam a marca de 90 milhões de streams (reproduções) nas plataformas digitais, em gêneros como o pop, dark pop, rhythm and blues, trap, rap e drum and bass.

Entre seus trabalhos de maior visibilidade destacam-se o single “Lingerie”, produzido em parceria com Felipe Artioli e gravado pelos rappers Budah e Yunk Vino; “FIM”, com Yunk Vino e o produtor Moyz no Beat; “Estar com Você”, com os artistas Budah e Chris MC, e “Praga da Vez”, com o artista Vk Mac. Atualmente Ursão produz um álbum colaborativo com a artista estadunidense MRB, natural de Detroit, com previsão de lançamento para o verão norte-americano.

EM MARATAÍZES

Junia Calil, Catarina Riva , Daniela Nemer e Marcella Pires, em Marataízes Crédito: Divulgação

Dire Straits Legacy em Vitória A banda britânica Dire Straits Legacy confirmou a turnê "For You South America 2024" em Vitória. Vai ser no Espaço Patrick Ribeiro, no dia 25 de abril. Com o objetivo de celebrar a obra da banda de rock, o projeto reúne antigos membros da Dire Straits como Alan Clark, Danny Cummings, Mel Collins e Phil Palmer.

PODCAST

Serra na frente quando o assunto é emprego No ano de 2023, 94.121 trabalhadores asseguraram emprego com carteira assinada na Serra. Esse número representa o maior contingente do Espírito Santo, refletindo um crescimento significativo de 9,1% em relação ao ano anterior. Para o presidente da Associação dos Empresários da Serra (Ases), Fabio Junger, esse percentual é o reflexo do trabalho conjunto entre a iniciativa privada e o poder público. "E nós da Ases temos um papel fundamental junto às duas frentes, sendo uma ponte entre elas, além de promover um melhor ambiente de trabalho, inovação e desenvolvimento do município", destaca.

ARTE