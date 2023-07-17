André Trigueiro, da Globo News, participa do Festival MC 2023 em Vitória

André Trigueiro Crédito: Divulgação

O jornalista André Trigueiro, da Globo News e do Jornal Nacional, está confirmado na programação do Festival MC (Movimento Cidade) 2023, que acontece nos dias 18 e 19 de agosto no Centro Cultural Carmélia, no Centro de Vitória.

Trigueiro participa de um bate–papo na manhã do dia 19 (sábado), com mediação da jornalista Luanna Esteves. Sob o tema “Regenera”, ele vai debater como é possível a regeneração de nossas cidades no contexto atual. Na mala, vai trazer apontamentos, provocações e soluções sobre o presente e o futuro das cidades, e como é possível conjugar o progresso com a sustentabilidade.

“Cidade Terra” é o tema desta edição do Festival MC. O Movimento Cidade busca refletir e alertar que todos temos direito à terra e à cidade. “Nesse 2023, entre as ruas de Cais e Carmélias adormecidos, o MC regenera e semeia a cultura da partilha: trabalha e confia enquanto planta, rega o fruto, colhe a fruta. Do abacaxi ao cacau, do morango ao milho e da banana ao café, nós somos mistura de ritmo, rima e culturas no Espírito Santo”, narra o manifesto.

Por isso Trigueiro foi convidado para dar suas contribuições nesse movimento. Ele é jornalista e pós-graduado em gestão ambiental, professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC-Rio. É reconhecido nacionalmente pelo trabalho nesta área e já conquistou mais de 40 prêmios, com reportagens especiais sobre sustentabilidade e com o programa semanal “Cidades e Soluções”, exibido pela Globo News. Atualmente, ele é editor-chefe do programa.

O jornalista também publicou vários livros com temáticas voltadas para o meio ambiente. Entre eles, “Cidades e Soluções – Como construir uma sociedade sustentável”, da Editora Leya, em 2017; “Mundo Sustentável 2 – Novos Rumos para um Planeta em Crise, pela Editora Globo, em 2012; “Mundo Sustentável – Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em transformação”, no ano de 2005, também pela Editora Globo.