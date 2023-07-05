Veja os sinais da ansiedade de separação em cães

Segundo a adestradora Samara Baccar, não existe nenhuma ligação entre adoção e desenvolvimento da síndrome da ansiedade de separação. Contudo, os cachorros costumam ser sensíveis. “A síndrome da ansiedade de separação nada mais é do que fruto da dependência afetiva normalmente ocasionada por um convívio muito intenso, o que normalmente ocorre quando as pessoas adotam um cão nos primeiros dias. Dito isso, é importante planejar a chegada desse novo membro da família , considerando a rotina real do lar e a adaptação adequada do pet no ambiente”.