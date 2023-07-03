Veja por que o border collie é um bom cachorro de estimação

Essa é uma raça canina incrivelmente inteligente e ativa, que exibe uma personalidade única e cativante. Sua capacidade de aprender novos comandos e tarefas é simplesmente impressionante. O treinamento é fundamental para o border collie. Por isso, treine-o usando técnicas de reforço positivo e ensine a ele comandos básicos, habilidades de obediência e truques. Além disso, a socialização adequada é importante para que ele conviva bem com pessoas, outros animais e diferentes situações.