Veja por que o border collie é um bom cachorro de estimação

O nome "border collie" é derivado de sua área de origem, a fronteira entre a Inglaterra e a Escócia, conhecida como "border". Essa raça, oficialmente reconhecida e registrada no final do século 19, tem pelagem densa e sedosa e pode variar em cores e padrões, desde o preto e branco clássico até o marrom e o azul.
Sua altura varia entre 46 e 56 cm, e ele pode pesar entre 14 e 20 kg, dependendo do sexo. O border collie tem um focinho moderadamente longo e olhos ovais e expressivos, uma das suas características mais marcantes. As orelhas são médias, eretas ou ligeiramente inclinadas para a frente.
TREINAMENTO
Essa é uma raça canina incrivelmente inteligente e ativa, que exibe uma personalidade única e cativante. Sua capacidade de aprender novos comandos e tarefas é simplesmente impressionante. O treinamento é fundamental para o border collie. Por isso, treine-o usando técnicas de reforço positivo e ensine a ele comandos básicos, habilidades de obediência e truques. Além disso, a socialização adequada é importante para que ele conviva bem com pessoas, outros animais e diferentes situações.
ATIVIDADE FÍSICA
Além de sua inteligência, o border collie é extremamente enérgico e ágil. Adora correr, saltar e participar de atividades que desafiam seu corpo e sua mente. Uma caminhada tranquila simplesmente não é suficiente para ele; precisa de exercícios estimulantes, brincadeiras interativas ou esportes caninos, de modo a evitar o tédio e os comportamentos indesejados.
RELAÇÃO COM TUTORES
Apesar de seu espírito ativo, ele também é conhecido por sua natureza afetuosa e leal. Forma fortes laços com suas famílias humanas e está sempre ansioso para agradar. Ainda, esse cachorro está sempre pronto para receber um carinho ou um abraço.
CUIDADOS
A pelagem do border collie requer cuidados regulares. Por isso, é indicado escová-lo pelo menos duas vezes por semana para remover pelos soltos e evitar a formação de nós. Durante a época de troca de pelos, a escovação pode ser necessária com mais frequência para controlar a queda.
ALIMENTAÇÃO
Uma alimentação balanceada e de qualidade é essencial para a saúde do border collie. Por isso, recomenda-se consultar um veterinário para determinar a quantidade de alimento adequada às necessidades do cão, levando em consideração sua idade, tamanho e nível de atividade. Ademais, é importante sempre manter água fresca e limpa disponível para o cachorro.