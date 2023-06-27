Pets ganham Parcão em Colatina; veja outras praças do gênero no ES

Colatina inaugura Parcão na área verde da avenida Beira Rio Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina

Mais um município capixaba ganhou um espaço exclusivo para tutores passearem e brincarem com os seus pets. O Parcão foi inaugurado nesta segunda-feira (26), na na área verde da avenida Beira Rio, em Colatina. A cidade se junta a outras da Grande Vitória como Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha.

A área, pensada para lazer, prática esportiva e como espaço de interação e convivência entre os cães, é totalmente cercada e equipada com brinquedos dinâmicos e interativos no formato de circuito. Os cães vão poder aproveitar com muita diversão os equipamentos como túnel, salto de obstáculo, rampa, gangorra, obstáculo com pneu, slalom, entre outros.

Bruno Covre, tutor do Locken, de cinco anos de idade, já está comemorando a nova área. Para ele, é importante "porque garante um cuidado e bem-estar dos nossos animais de estimação, além de criar maior conexão entre o tutor e o dog e ainda dar a oportunidade de nos reunirmos com os demais tutores e trocar experiências do nosso dia a dia".

Colatina inaugura Parcão na área verde da avenida Beira Rio Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina

Integrante da Associação dos Golden Retriever de Colatina, Bruno também destacou que "vai ser um espaço seguro para brincar com eles sem incomodar as outras pessoas que estão curtindo seu momento de lazer na Beira Rio".

O Prefeito Guerino Balestrassi, que também é tutor do Robin, ressaltou que o Parcão segue "a tendência mundial das grandes cidades, com técnicas construtivas pensadas para o bem-estar e segurança do animal e da pessoa que o acompanha. Construímos um ambiente amplo, de 60m², que é muito agradável para os pets e os tutores", afirmou.

Veja abaixo outras cidades do ES com parcão ou pracão

01 Vitória Na capital, o que não faltam são opções de lazer para seu pet. Dentre elas: Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi; Atlântica Parque, Praia de Camburi; Praça Philogomiro Lannes, em Jardim da Penha; Praça Pref. Oswald Guimarães, em Bento Ferreira; Praça do Cauê, em Praia de Santa Helena; Praça Getúlio Vargas, no Centro; Praça Dom João Batista, São Pedro e Parque Manolo Cabral, Barro Vermelho. 02 Serra As Praças estão localizadas em: Planalto Serrano - Bloco A; São Diogo; Morada de Laranjeiras; Campinho da Serra I; Valparaíso; Central Carapina; Bairro de Fátima; Jardim Limoeiro; Laranjeiras (Extrabom); Parque da Cidade; Feu Rosa (Canarinho); Colina de Laranjeiras (rotatórias); Espaço Quintalzinho, em Vila Nova de Colares; e Espaço Quintalzinho, em Jardim Carapina. 03 Cariacica Existe apenas um espaço exclusivo para pets na cidade, o Play Dog, na Praça de Bandeirantes. Segundo a prefeitura, um outro está em construção no bairro Vila Merlo. A Semob acrescenta que está analisando outras áreas da cidade para incluir novos espaços. 04 Vila Velha No total, cinco locais públicos estão destinados à recreação dos PETs, a praça Ludmila Martinelli Loureiro foi construída em uma rotatória, no bairro Itapuã, e é ideal para a interação dos animais. Os demais espaços PETs estão localizados na Praia da Costa (próximo à EBAP Foz do Costa), Itaparica (Praça do Ciclista e lateral da academia popular) e também em Itapuã (Praça Agenor Moreira). 05 Viana O município ainda não conta com uma praça dedicada somente aos pets, mas o projeto de uma playground na Praça de Marcílio de Noronha está em andamento.