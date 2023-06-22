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Conheça as características do cachorro da raça pinscher

Se você procura um cão pequeno, ativo e corajoso, ele pode ser uma excelente escolha
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 11:03

O cachorro da raça pinscher conquista corações com sua personalidade vibrante. Originário da Alemanha, ele é um animal de porte pequeno, geralmente pesa de 4 a 6 kg e mede entre 25 e 30 centímetros de altura. Tem a pelagem curta e brilhante, que pode variar em cores, como preto e castanho ou vermelho.
Os pinschers são conhecidos pela personalidade enérgica, corajosa e destemida. Eles são cães ativos , inteligentes e cheios de vida. Apesar de seu tamanho, possuem uma grande confiança e tendem a ser excelentes cães de guarda, alertando seus tutores sobre qualquer atividade incomum. 

Personalidade leal e socialização

Apesar de seu espírito independente, os pinschers são animais afetuosos e leais aos seus tutores. Estabelecem fortes laços e são excelentes companheiros. No entanto, podem ser reservados com estranhos. Portanto, é importante socializá-los desde filhotes , apresentando-os a diferentes pessoas, animais e ambientes. Isso ajudará a desenvolver confiança e sociabilidade.

Inteligência e agilidade

Esses cães têm uma inteligência aguçada e são altamente treináveis. São rápidos em aprender comandos e truques, aproveitando ao máximo qualquer oportunidade para exibir suas habilidades. Sua agilidade é impressionante, permitindo-lhes se mover com destreza e rapidez.
Além disso, os pinschers têm bastante energia e precisam de exercícios diários para se manterem saudáveis e felizes. Logo, passeios regulares, sessões de brincadeiras e estimulação mental são essenciais para evitar que eles fiquem entediados. Lembre-se de que, embora pequenos, eles ainda são ativos e precisam de espaço para se movimentar.
Imagem Edicase Brasil
Os pinschers podem viver por até 15 anos (Imagem: ScottShanks | Shutterstock) Crédito:

Cuidados com a saúde

Quando cuidados adequadamente, os pinschers têm uma expectativa de vida de cerca de 12 a 15 anos. Com uma dieta equilibrada, exercício regular e cuidados veterinários adequados, esses cães podem desfrutar de uma vida longa e saudável ao lado de suas famílias.
Por isso, assim como qualquer cachorro, é importante cuidar da saúde do pinscher. Logo, mantenha suas vacinas em dia, faça visitas regulares ao veterinário e forneça uma dieta equilibrada e adequada às suas necessidades. Também é importante prestar atenção à saúde bucal, escovando os dentes do animal regularmente. 
Além disso, devido ao tamanho e pelagem curta, esses cachorros têm uma baixa tolerância ao frio. É importante protegê-los das baixas temperaturas e fornecer-lhes abrigo adequado em climas frios.

Ambiente ideal

Os pinschers podem viver em apartamentos, mas eles precisam de espaço para se exercitar. Um quintal cercado é ideal para permitir que eles explorem e brinquem com segurança . Além disso, certifique-se de fornecer brinquedos adequados para ajudar a satisfazer suas necessidades de mastigação. 

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