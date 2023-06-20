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Pets

Família britânica oferece R$ 600 mil por ano para 'babá de cães'

Tarefas incluem dosagem de medicamentos, vida social e viagens com os cachorros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 10:24

Cachorro obedece truque para ganhar petisco
Cachorro obedece truque para ganhar petisco Crédito: Shutterstock
Uma família da cidade de Kensington, na Inglaterra, divulgou uma vaga para babá de seus dois cachorros. O salário anual é de cerca de R$ 600 mil ( £ 100 mil) e os requisitos são numerosos.
Segundo o site de anúncio, a família procura um profissional "excepcional e muito experiente" para garantir o "bem-estar, felicidade e segurança dos seus cães".
A lista de tarefas se estende desde cuidados diários, como alimentação, limpeza, exercícios e brincadeiras diárias, vacinação e cuidados médicos, até tarefas especiais. Cada cachorro deve ter seu próprio regime de exercícios desenvolvido pelo profissional.
Os cãezinhos também terão companhia em viagens. A babá deve acompanhá-los em viagens e planejar todo o roteiro adaptado, com acomodações pet-friendly, já que nem todos os lugares aceitam a companhia dos animais.
A vida social deles também é um requisito. O profissional deve organizar visitas a parques, encontro com outros cachorros e participação em eventos caninos.
Para conseguir a vaga, não basta só gostar de cachorrinhos. É preciso ter experiência e entender sobre saúde canina. Além disso, o profissional precisa estar disposto a trabalhar em horários irregulares, incluindo noites, finais de semana e feriados, dependendo da necessidade da família.

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