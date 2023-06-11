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5 mitos sobre os gatos que você precisa saber

Confira algumas afirmações errôneas criadas sobre esses felinos ao longo dos tempos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 14:13

Os gatos são animais que despertaram muitos mitos e crenças ao longo dos tempos devido à sua natureza misteriosa e comportamento peculiar. Sua agilidade, flexibilidade, olhar penetrante, habilidade de se esconder e se mover silenciosamente, por exemplo, criaram uma aura de mistério ao redor deles e contribuíram para a construção de mitos e superstições.
No entanto, é importante separar a realidade da ficção, desmistificando crenças errôneas sobre esses animais. Por isso, confira 5 mitos comuns sobre os gatos!

GATOS PRETOS TRAZEM AZAR 

Esse é um dos mitos mais comuns associados aos gatos. Muitas culturas acreditam que os bichanos pretos são símbolos de má sorte ou, até mesmo, de bruxaria. No entanto, na realidade, os gatos pretos são adoráveis animais de estimação, assim como qualquer outro. A cor do pelo não tem nenhuma relação com a sorte.

OS GATOS TÊM SETE VIDAS

Esse é um mito que tem sido muito repetido ao longo dos anos. Acredita-se que os gatos podem sobreviver a quedas ou acidentes graves devido às suas “sete vidas”. Na realidade, eles são ágeis e possuem reflexos apurados, o que pode ajudá-los a evitar certos perigos. No entanto, assim como qualquer outro animal, eles têm apenas uma vida e acidentes podem colocá-la em risco.

OS GATOS SUFOCAM OS BEBÊS

Essa é uma crença infundada e preocupante. Alguns acreditam que os gatos são capazes de sufocar recém-nascidos ao deitar-se sobre eles. No entanto, eles são criaturas inteligentes e, na maioria dos casos, evitam lugares em que sintam que podem causar desconforto ou perigo. É sempre importante supervisionar animais de estimação quando há um recém-nascido em casa, mas esses felinos não são uma ameaça direta aos bebês.
Imagem Edicase Brasil
Apesar de serem independentes e desapegados, os gatos podem formar laços afetivos fortes  Crédito: antibydni/Shutterstock

OS GATOS SÃO ANTISSOCIAIS 

Esse é um mito bastante comum sobre esses pets, que muitas vezes são rotulados como animais independentes e não apegados aos seus tutores. Na realidade, os gatos são animais sociais e podem formar laços afetivos fortes. Eles podem demonstrar carinho de várias maneiras, como ronronando, esfregando-se nas pernas dos tutores ou buscando sua companhia.

GATOS NÃO PRECISAM DE CUIDADOS VETERINÁRIOS 

Alguns acreditam erroneamente que os gatos são animais autossuficientes e não precisam de cuidados veterinários regulares. Contudo, eles requerem exames de rotina, vacinação, desparasitação e atenção veterinária quando apresentam problemas de saúde.

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