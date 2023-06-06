Pets

Cadela americana bate recorde de língua mais comprida do mundo

Zoey, de 3 anos, é um mix de pastor alemão com labrador e possui 12,7 centímetros de língua
Agência Estado

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:13

Zoey, de 3 anos, é um mix de pastor alemão com labrador e possui 12,7 centímetros de língua Crédito: Reprodução de vídeo/Twitter/GWR
Uma cadela americana quebrou o recorde e conquistou, oficialmente, o título de cão com a língua mais comprida do mundo, informou o Guinness World Records, na última sexta-feira, 2.
Zoey, de 3 anos, é um mix de pastor alemão com labrador e possui 12,7 centímetros de língua. A cadela é nativa da cidade de Metarie, no estado da Louisiana.
Os tutores Sadie e Drew Williams perceberam que havia algo único a respeito da estrutura física da cadela quando ela ainda era filhote. Amigos da família também passaram a comentar a característica única de Zoey.
"Acolhemos a Zoey quando ela tinha apenas seis semanas e, na primeira foto que temos com ela, ela já tinha a língua para fora. Pensamos que ela ia crescer (e fosse mudar), mas obviamente não aconteceu. Ela ainda tem uma língua enorme comparada com o corpo dela", relembrou Sadie ao Guinness.
Já Drew falou que notava mais o distinto apêndice quando ela brincava no gramado e voltava ofegante, com a língua para fora. "Ela começava a babar por toda parte. Então, no ano passado, nós a levamos ao veterinário que mediu a língua dela, contou".
A aferição foi feita da ponta do focinho à extremidade da língua; um recorde que pode ser conferido pela equipe do Guinness.
Zoey deixou para trás Bisbee
Bisbee, um Setter inglês reconhecido em fevereiro como a língua canina mais longa do mundo com 9,49 centímetros, perdeu o posto para Zoey. A nova recordista passa boa parte de seu tempo correndo no quintal atrás de suas bolinhas, caçando esquilos, passeando de carro e nadando no canal de um rio próximo à casa da família.
"Ela vai buscar praticamente qualquer coisa que você jogue, e nada em qualquer corpo de água disponível, mas odeia tomar banho", revelou Drew. "De vez em quando estamos passeando com ela, as pessoas se aproximam e querem fazer um carinho nela. Nós avisamos de antemão 'ei, ela é boazinha, mas pode babar em você'- e, uma vez ou outra, ela baba mesmo e as pessoas ficam com uma bela marca de saliva nas calças escuras", continua o tutor.

Veja Também

Leão Lobo defende irmã de Gugu e lamenta briga judicial

Tyler James Williams, de 'Todo Mundo Odeia o Chris', fala sobre sua sexualidade

Tom Brady elogia Gisele Bündchen ao falar sobre criação de filhos: 'Trabalho incrível'

