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Veja a importância dos brinquedos para os animais de estimação

Esses itens são essenciais para ajudar a manter a saúde física e mental dos pets
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 15:36

Os brinquedos oferecem estímulo cognitivo e sensorial aos pets (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Os brinquedos oferecem estímulo cognitivo e sensorial aos pets Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock
O mercado pet movimenta cifras bilionárias no Brasil. Em 2023, segundo dados do Instituto Pet Brasil, o setor faturou mais de R$ 67 bilhões, consolidando o país como um dos maiores do mundo nesse segmento. A expectativa para 2024 é ultrapassar R$ 76 bilhões. O e-commerce segue o mesmo ritmo. Um levantamento da Neotrust mostra crescimento nas vendas online. No primeiro semestre deste ano, a categoria pet faturou R$ 1,3 bilhão, com crescimento de 3,2% na comparação com o ano anterior.
Esses números incluem, entre tantos produtos para animais de estimação, as vendas de brinquedos e acessórios. A procura por itens que estimulem cães e gatos é cada vez maior. De acordo com a médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, oferecer recursos para que os bichinhos brinquem e se desenvolvam é essencial.
“Mais do que um luxo ou um mimo que os tutores fazem aos seus fiéis companheiros, os brinquedos oferecem estímulos cognitivos e sensoriais, ajudam a gastar energia e são aliados da saúde mental dos pets “, explica a professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba – instituição da Ânima Educação.

Enriquecimento ambiental

O enriquecimento ambiental é uma prática importante para quem tem animais de estimação porque torna o espaço mais estimulante, desafiador e promove o bem-estar físico e mental. “Em vez de um local monótono e sem estímulos, os tutores devem oferecer atividades e desafios que imitem as experiências naturais do animal”, explica Ana Elisa Rocha.
Entre as vantagens, estão a prevenção do tédio, da agressividade, da ansiedade e de comportamentos indesejáveis como a destruição de objetos. O gasto de energia com brincadeiras também evita problemas de obesidade. A lista de benefícios tem ainda o fortalecimento do vínculo entre pets e tutores, além de animais mais felizes e hábeis.
Os brinquedos ajudam os animais a gastarem energia física e mental (Imagem: ketlit | Shutterstock)
Os brinquedos ajudam os animais a gastarem energia física e mental Crédito: ketlit | Shutterstock

Enriquecendo o ambiental

Não é necessário investir em brinquedos caros para que o ambiente seja enriquecido e estimulante. A professora diz que inúmeras atividades podem ser realizadas, dependendo da espécie, da idade e da personalidade do pet . “O enriquecimento ambiental ajuda a recriar, de maneira segura, o ambiente de caça e descobertas. Além disso, os animais de estimação, filhotes ou adultos, precisam gastar a energia física e mental durante seus períodos de maior atividade fisiológica”, explica a especialista.
As formas de estimular os cães envolvem brinquedos que escondem petiscos naturais, bolas, frisbees, cordas e objetos que fazem barulho. Deixar petiscos em diferentes lugares da casa é outra boa ideia porque estimula o olfato e a curiosidade.
Para os gatos existem arranhadores, brinquedos e varinhas com penas. Já os roedores se beneficiam com rodas de exercício, túneis e bolas com guloseimas. Outra dica de Ana Elisa Rocha é permitir que os pets explorem diferentes ambientes e interajam com outros animais de estimação e pessoas, sempre com supervisão e em segurança.

Benefícios dos brinquedos

Os brinquedos são bons recursos para o entretenimento e a distração, especialmente no caso de animais que ficam muito tempo sozinhos. “No caso de pets com comportamentos destrutivos, os brinquedos ajudam a minimizar ou eliminar esse comportamento e existem ainda brinquedos aliados da saúde, como aqueles que auxiliam na higiene bucal”, comenta a médica-veterinária.
Para acertar na escolha, a professora lista algumas dicas:
  • Segurança:opte por brinquedos seguros, feitos com materiais não tóxicos e resistentes;
  • Tamanho: escolha brinquedos adequados ao tamanho do pet para evitar riscos de engasgo;
  • Variedade: ofereça brinquedos variados para manter o interesse do animal;
  • Supervisão: supervisione a brincadeira para garantir a segurança.
Por Marlise Groth

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