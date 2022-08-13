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Ursa é resgatada após comer mel alucinógeno na Turquia e vídeo bomba na web

Animal foi encontrado desorientado em Duzce por comer um ‘mel louco’ e foi levado ao veterinário; autoridades nomearam a filhote de urso pardo de Balkız
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 11:15

FIlhote de urso ingeriu um “deli bal” ou “mel louco”, um tipo de mel produzido a partir de flores do rododendro que pode ter efeito alucinógeno
FIlhote de urso ingeriu um “deli bal” ou “mel louco”, um tipo de mel produzido a partir de flores do rododendro que pode ter efeito alucinógeno Crédito: Reprodução/Twitter
Uma filhote de urso pardo viralizou nas redes sociais ao aparecer desorientada e choramingando depois de comer um mel alucinógeno na Turquia. As imagens do resgate da ursa foram divulgadas pelo Ministério da Agricultura e Florestas, que também nomeou o animal: Balkiz.
O resgate ocorreu na província de Duzce, no noroeste da Turquia. As imagens publicadas pelo ministério em seu Twitter mostram a ursa balançando e choramingando enquanto estava sentada de barriga para cima na traseira de uma caminhonete, depois ter sido resgatada dentro da floresta visivelmente debilitada.
O animal ingeriu um "deli bal" ou "mel louco", um tipo de mel produzido a partir de flores do rododendro que pode ter efeito alucinógeno. Embora utilizado pela medicina para alguns tratamentos, o uso do mel de forma não supervisionada e mesmo em pequenas quantidades por causar problemas de saúde.
A ursa foi levada ao veterinário, onde está recebendo tratamento e será solta na natureza nos próximos dias, disseram as autoridades locais.
"Nosso bebê urso pardo, que está exausto em Duzce, está bem de saúde e nossas equipes continuam o tratamento", informou o ministério turco, que pediu ajuda no Twitter para nomear o animal. "Vamos dar um nome à nossa linda 'filha' que teve uma overdose de mel."
Algumas horas depois, as autoridades anunciaram a escolha do nome. "O nome do nosso lindo ursinho de pelúcia é 'Balkiz'", disse. "Balkiz está com estado de saúde bom e vamos liberá-la para o seu habitat o mais rápido possível."

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