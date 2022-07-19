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Duas vezes ao mês

Saiba por que os felinos soltam bolas de pelos

Embora a cena seja à primeira vista assustadora aos tutores desavisados, a eliminação das bolas de pelos tem uma frequência ideal para acontecer e é essencial para o bem-estar dos gatinhos

Públicado em 

19 jul 2022 às 17:52
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

gato
As bolas de pelos são compostas por pelos, saliva, suco gástrico e algumas vezes até restos de comida Crédito: Divulgação
Lembro-me bem da primeira vez que adotei um gatinho. Um dia, de repente, ele começou a regurgitar e eu levei um susto enorme, achando que estava engasgando. Uma cena nada agradável, mas logo percebi que isso faz parte do universo dos bichanos.
A questão é a seguinte. Conhecidos pela sua higiene exemplar, os felinos realizam sua limpeza pessoal utilizando a própria língua, composta por papilas gustativas pontudas com o poder de atuar como um pente (existe coisa mais gostosa do que quando nossos bichanos nos lambem também? É como uma esfoliação na pele, risos).
Mas quando os gatos se lambem, os pelos soltos são puxados por estas papilas e muitas vezes acabam sendo ingeridos. E quando estes pelos não são digeridos, formam as famosas bolas de pelos, também conhecidas como Tricobezoar.
Essas bolas de pelos são compostas por pelos, saliva, suco gástrico e algumas vezes até restos de comida. Por isso, não se assuste, sua eliminação é esperada, seja por meio de vômito ou pelas fezes, e a frequência de vômito das bolas de pelos considerada comum e saudável pelos médicos-veterinários é de uma a duas vezes ao mês, mas se tornam mais frequentes nas épocas em que ocorre maior troca de pelos, como outono e primavera.
gato
As bolas de pelos são compostas por pelos, saliva, suco gástrico e algumas vezes até restos de comida Crédito: Divulgação
“De forma geral, o felino é capaz de expelir a bola de pelos sem precisar de ajuda, mas a cena pode gerar algum desconforto ao tutor, especialmente pelos animais que tem um pouco mais dificuldade neste momento e aparentam estar engasgando”, explica Andrea Nagata, médica-veterinária gerente de produtos da Avert Saúde Animal.
Quem já presenciou a cena sabe que pode realmente não ser muito agradável aos espectadores. Ainda assim, existem animais que não conseguem eliminá-las com facilidade, trazendo sérios problemas de saúde.
“Um animal que não elimina bola de pelo nem por meio do vômito e nem por meio das fezes vai apresentar fraqueza e apatia, prisão de ventre, vômitos líquidos e regurgitações frequentes. Animais com mais de dois dias de sintomas assim devem ser encaminhados ao médico-veterinário e, em alguns casos, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica para a remoção da bola de pelos”, ressalta Andrea.
Mas existem algumas maneiras de prevenir problemas em relação às bolas de pelos com eficácia, que vão desde a escovação frequente do animal, eliminando parte dos pelos mortos, até a possibilidade de facilitar a digestão das mesmas pelo pet, como é o caso do extrato de malte, produto de origem natural que melhora a digestão e o trânsito gastrointestinal dos felinos.
“O extrato de malte gera um efeito estimulador do sistema digestivo do felino, ajudando a eliminar as bolas de pelos de forma natural através das fezes, sem gerar desconforto para o pet, e quando é fornecido com uma certa frequência para os felinos ajuda a prevenir problemas como obstrução gástrica ou intestinal pela presença do tricobezoar”, garante Andrea.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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