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Comportamentos estranhos

Bidu, Mingau, Monicão e Floquinho deitam no divã para falar de pets e abandono

O Projeto Sessão de Terapets tem como objetivo ajudar os tutores de animais de estimação que já voltaram a trabalhar e ir para a escola presencialmente e tiveram que deixar os “filhos de quatro patas” sozinhos em casa

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 02:00

Publicado em 

28 jun 2022 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Alexandre Rossi atende o cãozinho Bidu e tenta acalmá-lo por estar sozinho após Franjinha voltar à rotina e passar o dia todo em seu laboratório
Alexandre Rossi atende o cãozinho Bidu e tenta acalmá-lo por estar sozinho após Franjinha voltar à rotina e passar o dia todo em seu laboratório Crédito: Divulgação
Com a pandemia, pets e donos ficaram mais próximos e estreitaram ainda mais essa relação de amor. E isso, claro, foi muito positivo para toda a família. Mas com a volta presencial ao trabalho, muitos animais de estimação tiveram que se acostumar novamente à solidão durante pelo menos 8 horas por dia. E isso afetou emocionalmente tanto os “filhos de quatro patas”, já acostumados ao dengo cotidiano de seus “pais”, quanto os seus “pais” que ficaram preocupados em deixá-los “abandonados em casa”.
E o pior, muitos cachorros e gatos passaram a apresentar comportamentos estranhos e ficaram até doentes com essa separação repentina, a chamada “ansiedade da separação”. Pensando nisso, a Turma da Mônica resolveu colocar seus personagens pets no divã - Bidu, Mingau, Monicão e Floquinho - para ajudar a tirar as dúvidas dos tutores que estão passando por dificuldades com seus animais de estimação na volta ao trabalho.
A ideia da Sessão de Terapets, realizada de forma digital, é ajudar os tutores a entenderem seus animais e conscientizar a sociedade em geral sobre o abandono dos mesmos. Infelizmente, está crescendo assustadoramente o número de abandonos de animais no Brasil. Quem tira as dúvidas que envolvem a temática é o especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, o Dr. Pet.
No primeiro episódio, que já está disponível no Instagram, o Dr. Pet recebe no divã o simpático Bidu, que reclama que o Franjinha está voltando à rotina e só quer saber dos amigos humanos, e como ele fica sozinho em casa está latindo muito e os vizinhos estão reclamando, mas ele explica que faz isso porque está com saudades. E diante das reclamações do cachorrinho, entra em contato com seu dono para intermediar a questão. Ficou curioso do final, corre lá para assistir o vídeo.
Já no segundo, quem liga para o Dr. Pet é o Mingau, que mia alto para dizer que a Magali não liga mais pra ele. O gatinho explica que antes dela voltar à rotina, dava comida a ele sempre que pedia, mas atualmente só deixa lá no pote e fica fora o dia todo, mas o felino, mesmo independente, reclama e diz que está sentindo falta dela. Mais uma vez, o Dr. Pet entra em contato, desta vez com a menina mais comilona do planeta. Garanto que está ansioso para saber o final desta história?
São pequenos vídeos que encantam e trazem dicas preciosas para tutores que estão passando por questões parecidas a partir do momento que precisaram sair para trabalhar ou ir à escola. Através deles, o Dr. Pet traduz, como um terapeuta, os sentimentos desses peludinhos famosos. Um bate-papo indicado tanto para adultos, quanto para crianças.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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