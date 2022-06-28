Bidu, Mingau, Monicão e Floquinho deitam no divã para falar de pets e abandono

Alexandre Rossi atende o cãozinho Bidu e tenta acalmá-lo por estar sozinho após Franjinha voltar à rotina e passar o dia todo em seu laboratório Crédito: Divulgação

Com a pandemia, pets e donos ficaram mais próximos e estreitaram ainda mais essa relação de amor. E isso, claro, foi muito positivo para toda a família. Mas com a volta presencial ao trabalho, muitos animais de estimação tiveram que se acostumar novamente à solidão durante pelo menos 8 horas por dia. E isso afetou emocionalmente tanto os “filhos de quatro patas”, já acostumados ao dengo cotidiano de seus “pais”, quanto os seus “pais” que ficaram preocupados em deixá-los “abandonados em casa”.

E o pior, muitos cachorros e gatos passaram a apresentar comportamentos estranhos e ficaram até doentes com essa separação repentina, a chamada “ansiedade da separação”. Pensando nisso, a Turma da Mônica resolveu colocar seus personagens pets no divã - Bidu, Mingau, Monicão e Floquinho - para ajudar a tirar as dúvidas dos tutores que estão passando por dificuldades com seus animais de estimação na volta ao trabalho.

A ideia da Sessão de Terapets, realizada de forma digital, é ajudar os tutores a entenderem seus animais e conscientizar a sociedade em geral sobre o abandono dos mesmos. Infelizmente, está crescendo assustadoramente o número de abandonos de animais no Brasil. Quem tira as dúvidas que envolvem a temática é o especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, o Dr. Pet.

No primeiro episódio, que já está disponível no Instagram , o Dr. Pet recebe no divã o simpático Bidu, que reclama que o Franjinha está voltando à rotina e só quer saber dos amigos humanos, e como ele fica sozinho em casa está latindo muito e os vizinhos estão reclamando, mas ele explica que faz isso porque está com saudades. E diante das reclamações do cachorrinho, entra em contato com seu dono para intermediar a questão. Ficou curioso do final, corre lá para assistir o vídeo.

Já no segundo, quem liga para o Dr. Pet é o Mingau, que mia alto para dizer que a Magali não liga mais pra ele. O gatinho explica que antes dela voltar à rotina, dava comida a ele sempre que pedia, mas atualmente só deixa lá no pote e fica fora o dia todo, mas o felino, mesmo independente, reclama e diz que está sentindo falta dela. Mais uma vez, o Dr. Pet entra em contato, desta vez com a menina mais comilona do planeta. Garanto que está ansioso para saber o final desta história?