5 opções de comedouros elevados para gatos

Especialistas indicam o acessório, também conhecido como comedouro ergonômico. Embora na mesma linha dos mais comuns, oferece uma diferença, possui uma altura um pouco maior, o que, segundo os médicos-veterinários facilita o acesso do bichano à ração de forma mais confortável e correta
Cem porcento inox, o comedouro da Gato é Vida evita a proliferação de bactériasCrédito: Divulgação
Confesso que essa colunista que escreve estas mal traçadas linhas demorou bastante para se render aos comedouros elevados. Mas, garante, que a partir da aquisição, a vida da minha gatinha Chloé melhorou bastante.
Vários especialistas indicam o acessório, também conhecido como comedouro ergonômico. Embora na mesma linha dos mais comuns, oferece uma diferença, possui uma altura um pouco maior, o que, segundo os médicos-veterinários facilita o acesso do bichano à ração de forma confortável e correta
O produto foi desenvolvido para dar mais conforto aos felinos, pois contribui para uma melhor deglutição do alimento, o que traz vários benefícios ao animal, como a redução das dores articulares na região cervical, o risco de engasgos, além de permitir que as estruturas anatômicas - esôfago, cervical e estômago, permaneçam na posição correta durante a alimentação.
No mercado, existem muitos modelos, mas é importante se atentar para alguns detalhes na hora da compra: a elevação deve ser na altura dos cotovelos; a base deve ser pesada, para evitar o risco de virar; evite comedouros muito fundos, os felinos detestam recipientes onde arranham os bigodes, opte pelos mais rasos; e o material do acessório precisa ser indicado para pets.
Claro, qualquer bichano se beneficiará dos comedouros ergonômicos, mas os idosos, com problemas de locomoção, com artrite, as raças braquicefálicas (focinho achatado) e as maiores, muito mais. Ah, e para filhotes, nem pensar, pois podem ter dificuldade para alcançar a ração. Confira 05 comedouros altos e adquira o que melhor lhe atrai.
Traços gatídeos
O Comedouro Ergonômico GEO é inspirado na beleza natural dos gatosCrédito: Divulgação
Inspirado na beleza natural dos gatos, o Comedouro Ergonômico GEO possui posição elevada para evitar a digestão e problemas de refluxo em gatos. Sua superfície côncava e bordas expandidas mantém a comida impreterivelmente no centro, evitando que o animal encoste os bigodes nas bordas do pote. É de cerâmica, oferecendo mais higiene e facilidade na hora de lavar. Preço: 129,90, na Woolie.
Gatos idosos
O Comedouro do Pet Bichano, além de trazer no prato a carinha de um lindo gatinho, é super estilosoCrédito: Divulgação
Esse comedouro de porcelana é uma graça, já que traz uma linda carinha de gatinho estampada no prato. Com altura ideal e levemente inclinado, o bichano consome a ração com mais conforto, sem precisar se abaixar muito, facilitando, principalmente, a vida dos felinos idosos. O suporte é em acrílico transparente. Já o prato em porcelana foi fabricado de modo que o animal não encoste os bigodes na hora da refeição. São produzidos manualmente e é bem fácil de limpar. Custa R$ 139,90, no Pet Bichano.
Tecnologia animal
Com o comedouro Cat Eat não tem desperdício de raçãoCrédito: Divulgação
O comedouro ergonômico pratinho alto Cat Eat para gatos é a combinação perfeita de tudo o que seu gato precisa para saborear uma deliciosa refeição. E para evitar o desconforto dos comedouros comuns, esse acessório alto proporciona a qualidade mental tão necessário e desejada pelo felino. Além do mais, evita o desperdício pois a ração vai afunilando para o meio, evitando bordas cheias de ração que acabam sendo descartadas. Custa R$ 35,06, na Líder da Matilha.
100% inox
Cem porcento inox, o comedouro da Gato é Vida evita a proliferação de bactériasCrédito: Divulgação
O Comedouro Ergonômico Elevado AntiStress Gato é Vida possui um design exclusivo, oferecendo a altura ideal para os felinos, com angulação perfeita e largura ideal, evitando a fadiga dos bigodes. Além disso, traz um formato antiqueda da base e travas que evitam que a tigela se solte. É 100% inox, não libera substâncias e evita a proliferação de bactérias. Custa a partir de R$ 104, na Loja Gato é Vida.
Enriquecimento ambiental
Com esse comedouro de parede, seu felino além de se alimentar corretamente, ainda pode se aventurar pelos lugares mais altos da casaCrédito: Divulgação
Outra boa opção é o Comedouro de Parede Cat Wall produzido especialmente para ficar suspenso nas alturas, proporcionando, além de uma boa postura para se alimentar, um enriquecimento ambiental, já que pode ser, por exemplo, instalado próximo a obstáculos de paredes. Ou se preferir próximo ao chão, numa altura que dê acesso para o felino alcançar a ração de forma confortável. O suporte é de acrílico e o pratinho em porcelana traz a frase “complete por favor”. A profundidade e bordas arredondadas evitam o estresse dos bigodes. Custa a partir de R$ 82, no Pet Bichano.
Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar