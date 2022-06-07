5 opções de comedouros elevados para gatos

Cem porcento inox, o comedouro da Gato é Vida evita a proliferação de bactérias Crédito: Divulgação

Confesso que essa colunista que escreve estas mal traçadas linhas demorou bastante para se render aos comedouros elevados. Mas, garante, que a partir da aquisição, a vida da minha gatinha Chloé melhorou bastante.

Vários especialistas indicam o acessório, também conhecido como comedouro ergonômico. Embora na mesma linha dos mais comuns, oferece uma diferença, possui uma altura um pouco maior, o que, segundo os médicos-veterinários facilita o acesso do bichano à ração de forma confortável e correta

O produto foi desenvolvido para dar mais conforto aos felinos, pois contribui para uma melhor deglutição do alimento, o que traz vários benefícios ao animal, como a redução das dores articulares na região cervical, o risco de engasgos, além de permitir que as estruturas anatômicas - esôfago, cervical e estômago, permaneçam na posição correta durante a alimentação.

No mercado, existem muitos modelos, mas é importante se atentar para alguns detalhes na hora da compra: a elevação deve ser na altura dos cotovelos; a base deve ser pesada, para evitar o risco de virar; evite comedouros muito fundos, os felinos detestam recipientes onde arranham os bigodes, opte pelos mais rasos; e o material do acessório precisa ser indicado para pets.

Claro, qualquer bichano se beneficiará dos comedouros ergonômicos, mas os idosos, com problemas de locomoção, com artrite, as raças braquicefálicas (focinho achatado) e as maiores, muito mais. Ah, e para filhotes, nem pensar, pois podem ter dificuldade para alcançar a ração. Confira 05 comedouros altos e adquira o que melhor lhe atrai.

Traços gatídeos

O Comedouro Ergonômico GEO é inspirado na beleza natural dos gatos Crédito: Divulgação

Inspirado na beleza natural dos gatos, o Comedouro Ergonômico GEO possui posição elevada para evitar a digestão e problemas de refluxo em gatos. Sua superfície côncava e bordas expandidas mantém a comida impreterivelmente no centro, evitando que o animal encoste os bigodes nas bordas do pote. É de cerâmica, oferecendo mais higiene e facilidade na hora de lavar. Preço: 129,90, na Woolie.

Gatos idosos

O Comedouro do Pet Bichano, além de trazer no prato a carinha de um lindo gatinho, é super estiloso Crédito: Divulgação

Esse comedouro de porcelana é uma graça, já que traz uma linda carinha de gatinho estampada no prato. Com altura ideal e levemente inclinado, o bichano consome a ração com mais conforto, sem precisar se abaixar muito, facilitando, principalmente, a vida dos felinos idosos. O suporte é em acrílico transparente. Já o prato em porcelana foi fabricado de modo que o animal não encoste os bigodes na hora da refeição. São produzidos manualmente e é bem fácil de limpar. Custa R$ 139,90, no Pet Bichano.

Tecnologia animal

Com o comedouro Cat Eat não tem desperdício de ração Crédito: Divulgação

O comedouro ergonômico pratinho alto Cat Eat para gatos é a combinação perfeita de tudo o que seu gato precisa para saborear uma deliciosa refeição. E para evitar o desconforto dos comedouros comuns, esse acessório alto proporciona a qualidade mental tão necessário e desejada pelo felino. Além do mais, evita o desperdício pois a ração vai afunilando para o meio, evitando bordas cheias de ração que acabam sendo descartadas. Custa R$ 35,06, na Líder da Matilha.

100% inox

Cem porcento inox, o comedouro da Gato é Vida evita a proliferação de bactérias Crédito: Divulgação

O Comedouro Ergonômico Elevado AntiStress Gato é Vida possui um design exclusivo, oferecendo a altura ideal para os felinos, com angulação perfeita e largura ideal, evitando a fadiga dos bigodes. Além disso, traz um formato antiqueda da base e travas que evitam que a tigela se solte. É 100% inox, não libera substâncias e evita a proliferação de bactérias. Custa a partir de R$ 104, na Loja Gato é Vida.

Enriquecimento ambiental

Com esse comedouro de parede, seu felino além de se alimentar corretamente, ainda pode se aventurar pelos lugares mais altos da casa Crédito: Divulgação