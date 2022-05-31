10 dicas de cuidados com os pets idosos no inverno

Nesta época do ano, os animais, especilamente os idosos, precisam ficar aquecidos, por isso, disponibilzar mantas para eles é primordial Crédito: Divulgação

O inverno chegou, hora de tirar as mantas do armário para se proteger das noites frias. E isso vale tanto para nós, humanos, quanto para os pets. E nessa época é necessário atenção com os nossos “filhos de quatro patas”, principalmente os idosos.

Segundo a médica-veterinária, clínica-geral de cães e gatos, Amanda Polese da Silva, nos animais idosos, pela idade avançada, a musculatura diminui e as camadas de gordura são eliminadas pelo organismo de modo que o animal torna-se mais suscetível ao frio e ao vento gelado.

“A contração muscular e a utilização da gordura na respiração celular são fenômenos poupadores de calor e termogênicos ativados através da detecção da diminuição da temperatura, portanto, se há déficit nestas camadas, há também a falta da eficácia desses mecanismos de controle”, explica.

A médica-veretinária Amanda Polese da Silva atendendo a cachorrinha Mel, da tutora Regina Rodrigues, neste período mais frio do ano Crédito: Divulgação

Ela afirma que, em média, um cão se torna idoso por volta dos 7 anos, porém, deve-se levar em conta seu porte. “Cães até 10 quilos tornam-se idosos até os 8 anos, em contrapartida, cães de porte médio a grande, pesando aproximadamente 25 a 45 quilos, entram na maior idade aos 6 anos”.

Já os gatos, dos 7 aos 10 anos, estão maduros. Dos 11 aos 14 anos, são considerados idosos. A partir dos 15 anos, são classificados como geriátricos. “Para entender isso em termos de anos humanos, um gato de 10 anos seria o equivalente a um humano de 56 anos. Não é incomum que os gatos vivam até 20 anos, ou seja, um ser humano de 96 anos”, ressalta.

Essas doenças, como a popularmente conhecida “Tosse dos Canis”, também chamada traqueobronquite canina, no caso de cachorros, e a rinotraqueíte felina, no caso de gatos, pode acometer animais sem distinção de raça, sexo e idade.

“Embora elas sejam mais comuns em animais jovens e adultos, os idosos, porém, acabam sendo mais suscetíveis, porque apesar de terem adquirido anticorpos ao longo da vida, o sistema imune é mais debilitado. Então o que poderia ser apenas uma coriza, uma rinite, uma tosse, pode evoluir facilmente para uma pneumonia. E a gente vê muita pneumonia em pet idoso, principalmente quando a temperatura baixa, por isso a atenção precisa ser redobrada”.

Amanda Polese explica, ainda, que a rinotraqueíte, ou gripe felina, assemelha-se a um resfriado em humanos e é mais frequente no período do inverno e de chuvas. “É uma doença transmitida pelo Herpesvírus Felino 1 (HVF-1). A principal forma de contaminação é a exposição dos animais a secreções nasais e oculares de outros gatos infectados. Ou, ainda, por gotículas expelidas de saliva durante brincadeiras, brigas ou mordidas.

Usar roupinha na hora do passeio com pets idosos é primordial. Escolha sempre o perído mais quente do dia Crédito: Divulgação

Nos períodos mais frios, em que os locais estão mais fechados, é normal o maior contato entre os gatos, o que aumenta as chances de transmissão do vírus. Isso sem falar das correntes de ar”.

Já a traqueobronquite, ou Tosse dos Canis, ressalta, é um processo inflamatório que acomete a traqueia e os brônquios dos cães. “Essa inflamação pode ser de origem mecânica (sondas, corpos estranhos) ou infecciosa. Embora o processo muitas vezes fique limitado a porção superior do trato respiratório, se não tratada corretamente, pode levar à pneumonia. Os principais microrganismos envolvidos são bactérias, como a bordetella bronchiseptica, e os vírus, como o da parainfluenza canina”.

Colocar isolante térmico, como papelão, embaixo da caminha ajuda os animais idosos a manterem a temperatura do corpo ideal Crédito: Divulgação

A médica-veterinária explica, também, que os felinos e caninos de focinho achatado, como pugs, shih tzus, buldogue inglês, buldogue francês, entre outros, no caso de cães, e o gato persa, que fazem parte do grupo braquicefálicos, pela própria anatomia já têm dificuldades respiratórias e, por isso, nesta época do ano podem sofrer mais.

“Isso quer dizer que o focinho da raça é pequeno e achatado. Como o nariz é mais curto, a passagem nasal - isto é, por onde o ar passa - também é menor, e o animal acaba ficando mais sensível às variações de temperatura e umidade. Isso também prejudica a entrada de ar, ocasionando dificuldades respiratórias. Todos esses fatores juntos explicam porque, por exemplo, são pets mais “preguiçosos” do que outras raças: na verdade, eles só são menos ativos por causa das limitações que sofrem devido ao formato do focinho”, ressalta.

Então, nesta época do ano, Amanda Polese da Silva, explica que a atenção com os pets idosos deve ser redobrada. “Além de sentir mais frio, o organismo dos idosos também não suporta tantos desafios. É importante ficar esperto para os sinais que podem indicar que o animal está com algum problema, provavelmente haverá uma mudança de comportamento ou alguma indicação de sofrimento causado por alguma dor”.

Veja dez dicas importantes para deixar seu animal idoso mais seguro e saudável nesta época: