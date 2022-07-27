Veja 5 dicas de como montar um playground para os felinos em casa

Aproveite bem os espaços e faça um parquinho para seus bichanos Crédito: Pinterest

Quem tem gatinhos em casa sabe como é necessário criar um ambiente que os ajude a gastar energia e colocar em prática o instinto caçador. Embora domesticados, os bichanos não perdem seus comportamentos naturais, por isso é primordial preparar a casa e, assim, proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos felinos.

Esta semana, a coluna É o bicho traz algumas formas inspiradoras de como enriquecer o ambiente para que seus “filhos” felinos fiquem mais felizes. E muitas dessas ideias são bem simples e podem ser feitas, muitas vezes, pelos próprios tutores. Confira cinco dicas para se inspirar

Aventura e descanso

Caminho descolado para felinos Crédito: Pinterest

Não importa se a casa é grande ou apenas um pequeno apartamento, quem tem felinos deve criar uma espécie de playground para eles. É só colocar a criatividade para funcionar. O importante é montar um caminho divertido para os gatinhos, mas sempre com um ponto de fuga, para que nunca se sintam acuados. Neste caso, as prateleiras, além de servirem de escalação, se transformaram em uma cama fofinha para os bichanos descansarem. E para completar, do chão até o teto fizeram um arranhador enorme para que eles possam afiar ou aparar as suas unhas, um comportamento bem felino. O toque final ficou por conta da cor laranja, trazendo um ar mais descolado ao local.

Escada de madeira

Aproveite bem os espaços e faça um parquinho para seus bichanos Crédito: Pinterest

Neste caso, aproveitaram um pequeno espaço na parede do quarto para colocar pequenas prateleiras formando uma escada. E no topo, uma maior, atravessando o teto de um lado para o outro. Uma ideia simples, que trouxe charme ao ambiente e atende bem os felinos que adoram gastar energia e ficar nas alturas.

Móvel estiloso

Essa espécie de móvel para felinos dá um ar estiloso ao ambiente Crédito: Pinterest

Essa ideia, eu adoro. Simples e moderna, é fácil de mandar fazer. Quase como um móvel em casa, ajuda os felinos com seus instintos de caça e proporciona várias caminhas para eles tirarem seus cochilos no decorrer do dia, lembrando que os bichanos dormem, em média, 60% de seu tempo todos os dias. E para completar, a decoração inclui uma cadeira estilosa e uma mesinha de canto com um lindo vaso.

Estudo ou trabalho

Caminho divertido para felinos Crédito: Pinterest

Este design também é super descolado e moderno. Foram colocados dois "pilares" redondos do chão ao teto e acondicionados a eles algumas madeiras que lembram raquetes de frescobol. E para completar um pequeno tampo de mesa que serve tanto para trabalhar, quanto para estudar. Enquanto isso, os felinos se divertem e observam seus tutores cumprirem as suas tarefas rotineiras, e o melhor, os humanos contam com a companhia agradável de seus “filhos de quatro patas”.

Canto rústico

Este cantinho é fácil de fazer, basta ir na feira buscar aquelas caixas de madeira tradicionais e arranjar alguns pneus. Depois é só pintar e pronto Crédito: Pinterest