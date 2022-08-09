7 dicas para transportar animais de estimação em elevadores e escadas rolantes

O ideal e dar preferência pelo elevador de serviço quando existir essa opção de escolha. Crédito: Divulgação

O número de pets em áreas fechadas ou abertas passeando em companhia de seus tutores tem aumentado cada vez mais. Seja nas áreas de convivência dos condomínios, nos shopping centers, em parques, em hotéis, entre outros ambientes chamados pet friendly ou que têm a circulação de animais de estimação permitida.

Essa mudança reflete, definitivamente, em como os pets passaram a ser encarados como membros das famílias e vem adentrando os lares brasileiros. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), em todo o país há 140 milhões de animais, entre cães, gatos, peixes, aves, répteis e outros tipos de mamíferos. Ao comparar com a quantidade de brasileiros, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está em quase 215 milhões de pessoas, é como se cerca de dois terços da população tivessem um animal.

Dicas para transportar animais de estimação em elevadores, escadas e esteiras rolantes

E com o número cada vez maior de pets circulando por aí, é comum vermos animais sendo transportados em elevadores, escadas e esteiras rolantes, e nem sempre da maneira correta e segura. Infelizmente, ainda não existe uma legislação específica para o transporte de animais e muitos estabelecimentos e condomínios adotam regras internas em prol do bom convívio e da segurança, que devem, claro, serem seguidas.

Pensando nisso, na segurança dos pets e seus tutores, a TK Elevator, uma das líderes mundiais de mercado da indústria de elevadores, elaborou algumas orientações para promover a proteção dos pets durantes os deslocamentos em elevadores, escadas e esteiras rolantes, que todos podem seguir. O objetivo é tornar os passeios com os animais de estimação mais seguros e amigáveis, sempre respeitando a norma vigente em cada local.

Confira 07 dicas e garanta a segurança do seu “filho de quatro patas”