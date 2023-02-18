Pet e folia: dicas e cuidados para curtir o carnaval com o mascote

A Shih-Tzu e DogModel Mel, de 5 anos Crédito: Arquivo Pessoal/Cleide Monteiro

O Carnaval já começou! E se você acha que essa é uma festa onde apenas humanos se divertem, está muito enganado. A folia de Momo tem espaço para todos, inclusive para os pets. Entretanto, é bom reforçar: alguns cuidados são essenciais e indispensáveis na hora de tirar o mascotinho de casa para brincar nos bloquinhos.

A dona de casa Cleide Monteiro é tutora da Mel (@potinhodemelvv), uma Shih-Tzu de 5 anos, e vai levá-la para "pular" o Carnaval em um bloquinho destinado para os pets. Apesar da Mel ser uma DogModel (isso mesmo que você leu!) e estar acostumada a frequentar eventos destinados à sua categoria, Cleide reforçou que toma alguns cuidados de praxe nesses momentos especiais.

A Shih-Tzu e DogModel Mel, de 5 anos Crédito: Arquivo Pessoal/Cleide Monteiro

Carnaval também é sinônimo de fantasia. Contudo, quando se fala de pets, essas fantasias precisam ser específicas para prezar o conforto do animal. "Na maioria das vezes, eu encomendo e peço para fazer sob medida. A preocupação é que a roupa, desde o tecido, seja confortável e nada a incomode", explica Cleide – que gosta de pesquisar e escolher o tema do look da Mel e deixa a produção responsável pela loja Mar de Ideias Pet.

As roupas dos mascotes carregam uma fofura fora do normal para quem ama esse universo. No entanto, a tutora pontua que: "as roupinhas são somente para o momento das fotos e do desfile", ou seja, assim que a ocasião acabar, é recomendável que o responsável do pet tire a fantasia e o deixe confortável para aproveitar o resto da folia.

A Shih-Tzu e DogModel Mel, de 5 anos Crédito: Arquivo Pessoal/Cleide Monteiro

Além de se atentar nas fantasias, é importante ficar atento a temperatura do local onde a festa se encontra e aos requisitos básicos, como hidratação e alimentação. A veterinária Amanda Novaes Barbosa Fadini, da Lifepet, explica que os tutores devem proteger as patinhas do asfalto e calçadão quentes, além de evitar a exposição excessiva do pet a luz solar. "Prefira sair em horários de menos sol e dê preferência a lugares com grama e sombra", diz.

Confira outras dicas dadas pela veterinária a fim de preparar o pet para a folia: