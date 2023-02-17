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Bloco Praia Legal leva inclusão ao Carnaval de Vila Velha

Organizado pelo Projeto Praia Legal, da Praia da Sereia, bloco animou cerca de 90 pessoas, entre cadeirantes, deficientes auditivos e visuais e frequentadores da praia
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 12:34

Organizado pelo Projeto Praia Legal, da Praia da Sereia, bloco levou cerca de 90 pessoas, entre cadeirantes, deficientes auditivos e visuais e frequentadores da praia. O grupo se esbaldou ao som de marchinhas clássicas tocadas pela KR Banda Show
Organizado pelo Projeto Praia Legal, da Praia da Sereia, bloco levou cerca de 90 pessoas, entre cadeirantes, deficientes auditivos e visuais e frequentadores da praia. O grupo se esbaldou ao som de marchinhas clássicas tocadas pela KR Banda Show Crédito: Ricardo Medeiros
Já é Carnaval em Vila Velha! Participantes do projeto Praia Legal - que leva pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida para um banho de mar - organizaram um bloco na Praia da Sereia nesta sexta (17), com início às 10h e sem hora para acabar. 
Embalados por uma banda de fanfarra, a KR Banda Show, cerca de 90 pessoas, entre cadeirantes, deficientes auditivos e visuais, familiares dos alunos do projeto e frequentadores da praia, se esbaldaram ao som de marchinhas clássicas, confete e serpentina. Confira a festa em galeria feita por Ricardo Medeiros.

Bloco Praia Legal leva inclusão ao Carnaval de Vila Velha

"A iniciativa é muito bacana, pois anima a gente, sabe? É empolgante ver as pessoas interagindo como podem, balançando os dedos, os braços e a cabeça. É um momento de inclusão para as pessoas com deficiência", garante Márcia Aparecida da Costa, uma das alunas do projeto que curtiu o Bloco Praia Legal.
Durante o feriado de Carnaval, o serviço vai funcionar no sábado (18), no domingo (19) e na terça (21), ficando fechado na segunda (20) e na quarta (22). O funcionamento volta ao normal na quinta (23). Ah, sim: a farra do bloquinho foi somente nesta sexta
Normalmente, o Praia Legal funciona de quarta a domingo, das 8 às 16h, em um deck calçado coberto por todo o percurso de aproximadamente 100 metros quadrados, chuveiros prioritários, esteiras, cadeiras anfíbias, espaguetes e módulo com banheiros.
A equipe formada por guarda-vidas e servidores da Secretaria de Esporte e Lazer de VV, atendendo cerca de 30 pessoas por dia, chegando a 50 no período de verão.

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