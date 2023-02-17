Organizado pelo Projeto Praia Legal, da Praia da Sereia, bloco levou cerca de 90 pessoas, entre cadeirantes, deficientes auditivos e visuais e frequentadores da praia. O grupo se esbaldou ao som de marchinhas clássicas tocadas pela KR Banda Show Crédito: Ricardo Medeiros

Já é Carnaval em Vila Velha! Participantes do projeto Praia Legal - que leva pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida para um banho de mar - organizaram um bloco na Praia da Sereia nesta sexta (17), com início às 10h e sem hora para acabar.

Embalados por uma banda de fanfarra, a KR Banda Show, cerca de 90 pessoas, entre cadeirantes, deficientes auditivos e visuais, familiares dos alunos do projeto e frequentadores da praia, se esbaldaram ao som de marchinhas clássicas, confete e serpentina. Confira a festa em galeria feita por Ricardo Medeiros.

Bloco Praia Legal leva inclusão ao Carnaval de Vila Velha

"A iniciativa é muito bacana, pois anima a gente, sabe? É empolgante ver as pessoas interagindo como podem, balançando os dedos, os braços e a cabeça. É um momento de inclusão para as pessoas com deficiência", garante Márcia Aparecida da Costa, uma das alunas do projeto que curtiu o Bloco Praia Legal.

Durante o feriado de Carnaval, o serviço vai funcionar no sábado (18), no domingo (19) e na terça (21), ficando fechado na segunda (20) e na quarta (22). O funcionamento volta ao normal na quinta (23). Ah, sim: a farra do bloquinho foi somente nesta sexta.

Normalmente, o Praia Legal funciona de quarta a domingo, das 8 às 16h, em um deck calçado coberto por todo o percurso de aproximadamente 100 metros quadrados, chuveiros prioritários, esteiras, cadeiras anfíbias, espaguetes e módulo com banheiros.