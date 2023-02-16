BaianaSystem promete muita entrega e gingado para o Baile Voador

O Baiana System é muito ligado ao carnaval, ele é muito importante estética, cultural e historicamente para o Baiana. Desde o primeiro ano, nós nos apresentamos no Carnaval. Tem a ver com a nossa formação, com quebras de paradigma da sociedade sobre o que é permitido, de espaços que eram ocupados por determinados grupos passarem a ser ocupados por outro. Tem a ver com respeito e religião. Carnaval é algo muito grandioso para a nossa cultura. É um um divisor de águas. Até o Carnaval, fica aquela sensação de que ainda o ano não começou ainda. É quase um rito de passagem para um ano. Você consegue extravasar e agora, mais do que nunca, a gente está precisando disso.