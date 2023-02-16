Fantasias polêmicas: o que evitar usar no carnaval?

Todo brasileiro concorda que Carnaval é época de celebração. De colocar aquela roupa colorida, se vestir de alegria e comemorar. A cada um, cabe escolher se prefere jogar confete noite e dia em blocos de rua ou se é melhor tirar um tempo para descanso. Não importa! O que vale é se divertir, respeitando a todos.
E, se respeito é a chave para fazer essa festa acontecer, bom-senso na hora de escolher a fantasia para se vestir é fundamental. Isso porque o traje é só um complemento para a folia e, se desrespeita uma cultura, minoria ou povo, é melhor ser evitado.
Diante das discussões que têm sido levantadas sobre a escolha de fantasias e, cientes que este assunto é aberto para o debate, a equipe de 'HZ' preparou uma lista com alguns trajes que devem ser evitados durante as comemorações. Confira:
01
Indígena
Utilizar as penas, colares e pinturas dos povos originários — sem fazer parte da etnia indígena — em uma festa onde a brincadeira prevalece não é muito adequado. Estamos falando das características físicas e ornamentais de povos que devem ser respeitados.
02
Blackface e "Nega Maluca"
O "blackface" é uma técnica criada em meados de 1830, em Nova Iorque, e que consiste em pintar a pele e ridicularizar pessoas negras, o que desperta estereótipos que vêm constantemente sido combatidos pela comunidade. No caso da "Nega Maluca", a fantasia é comum no Brasil e satiriza o corpo, o cabelo e os lábios de mulheres negras. Ser negro no país em que vivemos envolve lidar e combater o racismo, tentando sobreviver todos os dias sem sofrer pela cor da pele e demais características.
03
Serial Killers e personagens históricos violentos
Cada vez mais histórias true crime têm ganhado mais adeptos. Mas, na hora de se fantasiar, opte por outra coisa. É o caso de se vestir como o assassino em série Jeffrey Dahmer ou Hitler. São personagens reais que feriram pessoas reais e que ficaram marcados na história por causa disso, e que não devem ser citados em momentos de comemoração. Em tempo: fazer a apologia ao nazismo é crime.
04
Pessoa em situação de rua
São muitas as condições que colocam uma pessoa em situação de rua. E incontáveis as dificuldades de se estar nessa condição. Passar fome, frio e sofrer com preconceito de outras pessoas não é motivo para piada.
05
Terrorista
Terrorista é a pessoa que impõe a sua vontade por meio do medo e do terror. O problema da fantasia é que a imagem de um terrorista é constantemente associada a de povos árabes, desde os atentados terroristas às torres gêmeas, em 2001. Imitar a imagem de Osama Bin Laden reforça a ideia de que o islamismo é algo ruim e que os árabes são todos terroristas, o que não é verdade.
06
Figuras religiosas
Religião por si só não deveria ser fantasia: estamos falando da fé de outras pessoas. Se no dia-a-dia não se respeita a religião do outro, no Carnaval, definitivamente, não é hora de se brincar com ela.
Caso você tenha chegado até o final deste texto e se perguntado "do que vou me vestir, então?", aqui vai uma dica: evitar escolher algumas roupas não prejudica em nada as comemorações de ninguém. Muito pelo contrário, contribui para que o Carnaval continue sendo uma festa plural, diversa e feliz.
Não sabe do que se vestir? Personagens de desenhos animados, filmes ou séries, super-heróis, memes, celebridades, flores, frutas, animais, planetas... o que não falta é opção. Na dúvida, aposte em bastante glitter.