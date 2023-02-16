Fantasias polêmicas: o que evitar usar no carnaval?

01

Indígena

Utilizar as penas, colares e pinturas dos povos originários — sem fazer parte da etnia indígena — em uma festa onde a brincadeira prevalece não é muito adequado. Estamos falando das características físicas e ornamentais de povos que devem ser respeitados.

02

Blackface e "Nega Maluca"

O "blackface" é uma técnica criada em meados de 1830, em Nova Iorque, e que consiste em pintar a pele e ridicularizar pessoas negras, o que desperta estereótipos que vêm constantemente sido combatidos pela comunidade. No caso da "Nega Maluca", a fantasia é comum no Brasil e satiriza o corpo, o cabelo e os lábios de mulheres negras. Ser negro no país em que vivemos envolve lidar e combater o racismo, tentando sobreviver todos os dias sem sofrer pela cor da pele e demais características.

03

Serial Killers e personagens históricos violentos

Cada vez mais histórias true crime têm ganhado mais adeptos. Mas, na hora de se fantasiar, opte por outra coisa. É o caso de se vestir como o assassino em série Jeffrey Dahmer ou Hitler. São personagens reais que feriram pessoas reais e que ficaram marcados na história por causa disso, e que não devem ser citados em momentos de comemoração. Em tempo: fazer a apologia ao nazismo é crime.

04

Pessoa em situação de rua

São muitas as condições que colocam uma pessoa em situação de rua. E incontáveis as dificuldades de se estar nessa condição. Passar fome, frio e sofrer com preconceito de outras pessoas não é motivo para piada.

05

Terrorista

Terrorista é a pessoa que impõe a sua vontade por meio do medo e do terror. O problema da fantasia é que a imagem de um terrorista é constantemente associada a de povos árabes, desde os atentados terroristas às torres gêmeas, em 2001. Imitar a imagem de Osama Bin Laden reforça a ideia de que o islamismo é algo ruim e que os árabes são todos terroristas, o que não é verdade.

06

Figuras religiosas