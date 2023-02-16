Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval 2023

Fantasias polêmicas: o que evitar usar no carnaval?

Desrespeitar povos ou minorias não condiz com a grande festa que toma as ruas pelo Brasil. Na hora de escolher a roupa, escolha o bom-senso
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 11:59

O Bloco Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta-feira (20)
O Bloco Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta-feira (20) Crédito: Luara Monteiro
Todo brasileiro concorda que Carnaval é época de celebração. De colocar aquela roupa colorida, se vestir de alegria e comemorar. A cada um, cabe escolher se prefere jogar confete noite e dia em blocos de rua ou se é melhor tirar um tempo para descanso. Não importa! O que vale é se divertir, respeitando a todos. 
E, se respeito é a chave para fazer essa festa acontecer, bom-senso na hora de escolher a fantasia para se vestir é fundamental. Isso porque o traje é só um complemento para a folia e, se desrespeita uma cultura, minoria ou povo, é melhor ser evitado. 
Diante das discussões que têm sido levantadas sobre a escolha de fantasias e, cientes que este assunto é aberto para o debate, a equipe de 'HZ' preparou uma lista com alguns trajes que devem ser evitados durante as comemorações. Confira:

01

Indígena

Utilizar as penas, colares e pinturas dos povos originários — sem fazer parte da etnia indígena — em uma festa onde a brincadeira prevalece não é muito adequado. Estamos falando das características físicas e ornamentais de povos que devem ser respeitados.

02

Blackface e "Nega Maluca"

O "blackface" é uma técnica criada em meados de 1830, em Nova Iorque, e que consiste em pintar a pele e ridicularizar pessoas negras, o que desperta estereótipos que vêm constantemente sido combatidos pela comunidade. No caso da "Nega Maluca", a fantasia é comum no Brasil e satiriza o corpo, o cabelo e os lábios de mulheres negras. Ser negro no país em que vivemos envolve lidar e combater o racismo, tentando sobreviver todos os dias sem sofrer pela cor da pele e demais características. 

03

Serial Killers e personagens históricos violentos

Cada vez mais histórias true crime têm ganhado mais adeptos. Mas, na hora de se fantasiar, opte por outra coisa. É o caso de se vestir como o assassino em série Jeffrey Dahmer ou Hitler. São personagens reais que feriram pessoas reais e que ficaram marcados na história por causa disso, e que não devem ser citados em momentos de comemoração. Em tempo: fazer a apologia ao nazismo é crime.

04

Pessoa em situação de rua

São muitas as condições que colocam uma pessoa em situação de rua. E incontáveis as dificuldades de se estar nessa condição. Passar fome, frio e sofrer com preconceito de outras pessoas não é motivo para piada.

05

Terrorista

Terrorista é a pessoa que impõe a sua vontade por meio do medo e do terror. O problema da fantasia é que a imagem de um terrorista é constantemente associada a de povos árabes, desde os atentados terroristas às torres gêmeas, em 2001. Imitar a imagem de Osama Bin Laden reforça a ideia de que o islamismo é algo ruim e que os árabes são todos terroristas, o que não é verdade.

06

Figuras religiosas

Religião por si só não deveria ser fantasia: estamos falando da fé de outras pessoas. Se no dia-a-dia não se respeita a religião do outro, no Carnaval, definitivamente, não é hora de se brincar com ela.
Caso você tenha chegado até o final deste texto e se perguntado "do que vou me vestir, então?", aqui vai uma dica: evitar escolher algumas roupas não prejudica em nada as comemorações de ninguém. Muito pelo contrário, contribui para que o Carnaval continue sendo uma festa plural, diversa e feliz.
Não sabe do que se vestir? Personagens de desenhos animados, filmes ou séries, super-heróis, memes, celebridades, flores, frutas, animais, planetas... o que não falta é opção. Na dúvida, aposte em bastante glitter.

Veja Também

Carnaval da Barra do Jucu conta com a volta do Bloco Surpresa; veja a programação

Apuração dos desfiles do Sambão do Povo: quando, onde e como será?

Carnaval para crianças garantido na Grande Vitória; veja programação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados