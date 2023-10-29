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Pet

Entenda as diferenças entre os pinschers 0, 1, 2 e 3

Classificação é usada para diferenciar os cachorros da raça com base no tamanho e peso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Outubro de 2023 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
Os pinschers são classificados de acordo com tamanho e peso (Imagem: Lisjatina | Shutterstock) Crédito:
O pinscher, um cão de porte pequeno a médio, é uma raça originária da Alemanha que cativou o coração de muitos amantes de animais em todo o mundo. Ele surgiu da mistura de raças locais como o dachshund e o terrier. Com uma cabeça expressiva e orelhas erguidas, ele demonstra um olhar alerta e curioso. Seu pelo curto e lustroso geralmente é encontrado em tonalidades que variam do preto e castanho ao dourado-avermelhado. 
Embora não seja uma classificação reconhecida por nenhum órgão de cinofilia, criadores começaram a nomear os pinschers de acordo com a altura e o peso dos animais para estabelecer um padrão de crescimento da raça. Assim, eles são separados em quatro tamanhos distintos: 0, 1, 2 e 3. Dessa maneira, quanto mais próximo de 0, menor é o cachorro. 
A seguir, conheça um pouco sobre cada um dos tamanhos de pinscher! 

Pinscher 0

Esse é o menor dos pinschers. Ele tem até 20 cm de altura e pesa em média 2,5 kg. É um cachorro extremamente ativo e enérgico. Possui uma personalidade vibrante e curiosa. Além disso, é um excelente cão de companhia, sendo conhecido por sua lealdade e pelo afeto. 

Pinscher 1

Esse é ligeiramente maior que o pinscher 0, mas ainda bastante pequeno. Ele tem até 30 cm de altura e pesa em média 4 kg. Esse cachorro mantém a energia característica da raça. São animais alertas e, muitas vezes, agem como cães de guarda.
Imagem Edicase Brasil
O pinscher 2 é conhecido pela inteligência e facilidade de treinamento (Imagem: ScottShanks | Shutterstock) Crédito:

Pinscher 2

O pinscher 2 é maior que os 0 e 1, contudo ainda mantém o porte pequeno. Na fase adulta, pode chegar até 40 cm de altura e pesar até 6 kg. Dessa maneira, pode ser um pouco mais robusto em comparação com as variedades menores. Além disso, é conhecido pela inteligência e facilidade de treinamento.

Pinscher 3

O pinscher 3 é o maior da raça. Apesar disso, ainda é considerado de porte pequeno a médio. Ele pode medir até 50 cm de altura e pesar até 12 kg. Possui uma estrutura física mais robusta em comparação com as variedades menores. No entanto, mantém a personalidade enérgica e alerta dos pinschers, embora possa ser um pouco menos agitado. 

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