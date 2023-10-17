Conheça os benefícios dos alimentos úmidos para cães e gatos

A principal diferença nutricional entre alimentos úmidos e secos reside no teor de umidade Crédito: Divulgação Freepik

Minha gatinha, a Chloé não aceita, de jeito nenhum, alimentos úmidos, mas eles são muito importantes na saúde dos cães e gatos, e é por isso que vêm ganhando destaque como opção nutritiva para nossos amados companheiros de quatro patas.

A principal diferença nutricional entre alimentos úmidos e secos reside no teor de umidade. Enquanto os secos contêm no máximo 12% de umidade, os úmidos apresentam um mínimo de 65%. Isso, além de conferir um sabor mais atrativo aos animais, também permite uma diluição mais eficiente de calorias.

"Para atender às necessidades calóricas diárias de um cão ou gato, o volume de alimento úmido consumido geralmente é maior em comparação aos alimentos secos", explica Flavio Lopes, médico-veterinário especializado em nutrição da Hill's Pet Nutrition.

Ele ressalta que os benefícios dos alimentos úmidos são vastos. Sua alta umidade resulta em maior palatabilidade, tornando-os uma excelente opção para animais doentes que não estão se alimentando adequadamente.

"Além disso, podem aumentar a ingestão hídrica, sendo particularmente úteis para animais com menor tendência a beber água, como os gatos", frisa.

Oferecer alimentos úmidos, explica ele, também pode ser uma estratégia eficaz de condicionamento educacional para cães e gatos, já que a importância da hidratação é essencial no contexto de cães e gatos com problemas de desidratação. Animais que não ingerem água suficiente podem desenvolver problemas no trato urinário, como a formação de urólitos.

"Incluir alimentos úmidos da dieta dos pets ajuda a estimular a micção, evitando a concentração de urina e contribuindo na prevenção de formação de cálculos na vesícula urinária ", garante.

Para os idosos também é uma ótima opção. "Esses animais muitas vezes precisam de alimentos mais macios e de fácil mastigação, e a alta umidade proporciona essa textura suave", observa.

Conservantes e sódio podem fazer mal?

E para desmistificar algumas preocupações comuns, Lopes lembra de alguns mitos associados aos alimentos úmidos. “Contrariamente à crença, essas dietas não possuem altos, tampouco baixos níveis de conservantes, na verdade não possuem nenhum tipo de conservante, pois são esterilizados em autoclaves para preservação. Além disso, os níveis de sódio, muitas vezes questionados, são adequados para cães e gatos, não causando prejuízos à saúde”, afirma.

Mas ele lembra que a transição para alimentos úmidos deve ser gradual para evitar problemas intestinais, e sua escolha deve ser baseada em marcas confiáveis e excelente reputação científica. No entanto, enfatiza que as dietas úmidas não controlam o peso dos animais, sendo necessário gerenciar a quantidade adequada para evitar o ganho excessivo.