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Escolha a fantasia de Halloween do seu pet e participe do concurso Rock N Love Pets

As eliminatórias vão de 20 a 26 de outubro, onde os concorrentes se enfrentarão em batalhas de votações

Públicado em 

26 set 2023 às 20:07
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Fantasia de Halloween do pet
Fantasias para deixar o pet no clima de Halloween Crédito: Divulgação
Outubro está chegando, hora de vestir seu animal para o Halloween. E, claro, fotografá-lo para participar da 3ª Edição do Concurso Halloween Animal, realizado pela @rocknlovepets, um projeto social que ajuda animais resgatados das ruas, abandonados e em situação de maus-tratos, sob a coordenação de Ilana Néspoli.
O objetivo principal é arrecadar doações para suprir as necessidades básicas desses cães e gatos, como ração, vacinas, vermífugos, além de itens de limpeza e higiene.
A ideia do projeto, explica Ilana Néspoli, que nasceu no dia do Halloween, e é apaixonada pela data, é comemorar, também, o aniversário do projeto. “A disputa será aberta a todo o Brasil e a qualquer espécie de animal e será realizada no perfil do instagram do Rock N Love Pets”, ressalta.
O concurso, ressalta, terá três fases. As inscrições começam dia 1º de outubro e vão até 18/10. “Para participar o tutor deve fazer uma doação de R$ 20 para o projeto e enviar uma foto do pet com a temática Halloween”.
As eliminatórias vão de 20 a 26 de outubro, onde os concorrentes se enfrentarão em batalhas de votações eliminatórias, ou seja, quem tiver mais votos passa para próxima etapa e quem tiver menos votos é eliminado.
Depois, de 27 a 31 de outubro, os finalistas irão disputar, também através de votações, quem será o grande vencedor e quem ficará em 2º e 3º lugares.
O resultado final será divulgado dia 02/11 também no Instagram do Rock N Love Pets.
Fique ligado no Instagram do Rock N Love Pets e não deixe de participar e, paralelamente, ajudar animais resgatados.
Não preparou a fantasia de seu pet, ainda? Então, a coluna É o bicho traz cinco dicas para deixá-lo no maior clima de Halloween.
Seu pet vai ficar uma graça com esse conjunto temático para a festa! Vem com o chapéu e a capa cor de abóbora. Custa R$ 23,01 no Aliexpress.
fantasia de Halloween do pet
Fantasia com  chapéu e a capa cor de abóbora Crédito: Divulgação
Para os tutores, fãs de Harry Potter, essa fantasia vai cair bem no pet e arrasar no Halloween! Para cachorros e gatos. Custa R$ 129,90, na Loja de Cãoveniências.
fantasia de Halloween do pet
Para os fãs de Harry Potter Crédito: Divulgação
Essa fantasia é super tradicional, o chapéu de abóbora. Vem com elástico regulável e uma bandana com a cara que é o símbolo mais famoso da festa. São três tamanhos e serve para gatos e cachorros. Custa R$ 69,90, na Bichinho Virtual.
Fantasia de Halloween do pet
Essa fantasia é super tradicional Crédito: Divulgação
Com essa asa de morcego, seu pet vai arrasar! Fabricada de feltro é super confortável e fácil de usar, leve e macia. Traz sinos em forma de abóbora. Custa R$ 152,00 na Amazon.
fantasia de Halloween do pet
Fabricada de feltro é super confortável e fácil de usar Crédito: Divulgação
Quem quiser, também pode colocar a criatividade para funcionar e criar em casa a fantasia do pet. Opções é que não faltam para se inspirar, basta clicar no Google e pesquisar. Por exemplo, fazer um fantasma daqueles arrepiantes com um lençol branco ou um diabinho de amedrontar qualquer pessoa.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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