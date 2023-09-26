Escolha a fantasia de Halloween do seu pet e participe do concurso Rock N Love Pets

Fantasias para deixar o pet no clima de Halloween Crédito: Divulgação

Outubro está chegando, hora de vestir seu animal para o Halloween. E, claro, fotografá-lo para participar da 3ª Edição do Concurso Halloween Animal, realizado pela @rocknlovepets, um projeto social que ajuda animais resgatados das ruas, abandonados e em situação de maus-tratos, sob a coordenação de Ilana Néspoli.

O objetivo principal é arrecadar doações para suprir as necessidades básicas desses cães e gatos, como ração, vacinas, vermífugos, além de itens de limpeza e higiene.

A ideia do projeto, explica Ilana Néspoli, que nasceu no dia do Halloween, e é apaixonada pela data, é comemorar, também, o aniversário do projeto. “A disputa será aberta a todo o Brasil e a qualquer espécie de animal e será realizada no perfil do instagram do Rock N Love Pets”, ressalta.

O concurso, ressalta, terá três fases. As inscrições começam dia 1º de outubro e vão até 18/10. “Para participar o tutor deve fazer uma doação de R$ 20 para o projeto e enviar uma foto do pet com a temática Halloween”.

As eliminatórias vão de 20 a 26 de outubro, onde os concorrentes se enfrentarão em batalhas de votações eliminatórias, ou seja, quem tiver mais votos passa para próxima etapa e quem tiver menos votos é eliminado.

Depois, de 27 a 31 de outubro, os finalistas irão disputar, também através de votações, quem será o grande vencedor e quem ficará em 2º e 3º lugares.

O resultado final será divulgado dia 02/11 também no Instagram do Rock N Love Pets.

Fique ligado no Instagram do Rock N Love Pets e não deixe de participar e, paralelamente, ajudar animais resgatados.

Não preparou a fantasia de seu pet, ainda? Então, a coluna É o bicho traz cinco dicas para deixá-lo no maior clima de Halloween.

Seu pet vai ficar uma graça com esse conjunto temático para a festa! Vem com o chapéu e a capa cor de abóbora. Custa R$ 23,01 no Aliexpress.

Fantasia com chapéu e a capa cor de abóbora Crédito: Divulgação

Para os tutores, fãs de Harry Potter, essa fantasia vai cair bem no pet e arrasar no Halloween! Para cachorros e gatos. Custa R$ 129,90, na Loja de Cãoveniências.

Para os fãs de Harry Potter Crédito: Divulgação

Essa fantasia é super tradicional, o chapéu de abóbora. Vem com elástico regulável e uma bandana com a cara que é o símbolo mais famoso da festa. São três tamanhos e serve para gatos e cachorros. Custa R$ 69,90, na Bichinho Virtual.

Essa fantasia é super tradicional Crédito: Divulgação

Com essa asa de morcego, seu pet vai arrasar! Fabricada de feltro é super confortável e fácil de usar, leve e macia. Traz sinos em forma de abóbora. Custa R$ 152,00 na Amazon.



Fabricada de feltro é super confortável e fácil de usar Crédito: Divulgação