Dia Mundial do Gato: dicas de cuidados e curiosidades sobre os felinos

No Dia Mundial do Gato, especialista dá dicas de cuidados para ter com o seu bichinho Crédito: Otsphoto | Shutterstock

Uma instituição italiana criou, em 2002, o Dia Mundial dos Gatos, celebrado todo dia 17 de fevereiro. A data tinha como objetivo promover uma companha contra os maus tratos que esses animais sofriam e sofrem até hoje. Diversos tutores, apaixonados pelo animal, instituições e ONGs aderiram o dia e muitos comemoram a data dedicada ao felino.

Uma pesquisa feita pelo Euromonitor contabilizou que em 2022 existam 168 milhões de pets brasileiros, destes, 68 milhões são cães, 42 milhões são aves e 34 milhões são gatos – o restante estão divididos entre peixes e outros roedores.

Um fato curioso é que a população de felinos teve alta de recorde – sendo 6% entre 2020 e 2021, indicado pelo censo mais recente do Instituto Pet Brasil – (IPB). Outra curiosidade é que o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apurou que já são 203 milhões de cidadãos, com todo esse impacto pode-se dizer que já caberia quase dois pets em cada um dos 90 milhões de domicílios do país.

Para a médica veterinária especializada em medicina de felinos do Veros Hospital Veterinário, Camila Ferreira, a data pode ser uma ótima oportunidade para os amantes de gatos refletirem sobre o papel especial que esses animais desempenham em suas vidas e para promover a conscientização sobre o bem-estar dos gatos, incluindo a adoção responsável, cuidados veterinários e esterilização para controle populacional.

“Cada gato é único e pode ter necessidades individuais, sendo importante conhecer bem o seu animal e estar atento às suas necessidades específicas, além de tratar com muito amor e carinho e fazer uma adoção responsável", explica a especialista.

Assim como todos os animais, os gatos também necessitam de cuidados especiais. A médica, além de listar quais são os cinco pilares do bem-estar da espécie, também listou algumas curiosidades dos felinos.

CUIDADOS QUE DEVEMOS TER COM OS GATOS

Alimentação balanceada: Certifique-se de fornecer uma dieta equilibrada e nutritiva para o seu gato, seja por meio de ração comercial de alta qualidade ou alimentos preparados em casa, seguindo as orientações de um veterinário;

Hidratação: Mantenha sempre água limpa e fresca disponível para o seu gato. Alguns gatos preferem beber água corrente, então uma fonte de água pode ser uma boa opção;

Higiene: Escove regularmente o pelo do seu gato para evitar bolas de pelo e emaranhados. Além disso, mantenha a caixa de areia limpa, pois os gatos são animais muito higiênicos;

Visitas ao veterinário: Leve seu gato ao veterinário regularmente para exames de rotina, vacinações e tratamento preventivo contra pulgas, carrapatos e vermes;

Enriquecimento ambiental: Proporcione brinquedos, arranhadores e locais para o seu gato escalar e se esconder. Isso ajuda a manter seu gato mentalmente estimulado e fisicamente ativo.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DOS FELINOS

Ronronar: Os gatos ronronam não apenas quando estão felizes, mas também quando estão estressados, doentes ou precisam de conforto.

Flexibilidade: Os gatos são incrivelmente flexíveis e podem girar seus corpos em pleno ar para aterrissar em pé, graças ao seu sistema vestibular altamente desenvolvido.

Comunicação: Os gatos se comunicam de várias maneiras, incluindo miados, ronronar, urinar, marcar território com as glândulas faciais e corporais, além de linguagem corporal sutil,

Limpeza: Os gatos passam cerca de um terço de seu tempo se limpando. Eles têm línguas ásperas que ajudam a remover sujeira e pelos soltos;