Dia do Amigo: 5 presentes para aquela pessoa especial que ama animais

Dia 20 de julho celebra-se o Dia do Amigo. Que tal presentear aquele amigo pra lá de especial, que ama os pets, com um mimo bem descolado? Confira cinco opções, que garanto que vão derreter o coração de quem receber.
Essa camiseta feita para pessoas apaixonadas por cachorros e música vai deixar seu amigo estiloso. Basta uma calça jeans, um tênis, e o look está pronto para causar no rock. Confeccionadas com malha 100% algodão, são confortáveis e oferecem uma ótima durabilidade. Custa R$ 59,90.
Sua amiga é gateira? Então, essa caneca “Gente Legal tem Gato” é o presente ideal para deixá-la feliz no Dia do Amigo. De porcelana, fabricada com materiais premium, supota 325ml. Uma excelente dica para tomar aquele café especial enquanto trabalha. Custa R$ 99,90.
O seu amigo é daqueles que além de amar cachorros, adora tudo o que tem a ver com decoração da casa? Então, ele vai adorar esse conjunto de quatro peças com estampa de pata de cachorro, estilo art déco. O mimo para colocar na parede é moderno e expressa o amor incondicional entre o tutor e seu animal de estimação. Uma peça que vai chamar a atenção das visitas. Custa 158.35.
Esses marcadores magnéticos de gatinhos pretos com certeza vão trazer mais charme aos livros do seu amigo. São 15 tipos diferentes de poses, sua leitura vai ser inspirada por uma verdadeira colônia de gatinhos pretos. Junto envie uma mensagem carinhosa ao seu amigo com a mensagem: deixe os gatinhos pretos invadirem seu local de trabalho, estudo ou lazer, só vão trazer sorte! O conjunto custa R$ 119,90.
Você vive na casa do seu amigo, e o primeiro barulho que ouve ao tocar a campainha é o doguinho latindo e ao entrar também também dá de cara com o gatinho. Melhor recepção, impossível. Uma boa dica para essa pessoa especial que mora no seu coração, sem dúvida, é esse capacho para decorar a porta de entrada, concorda? Custa R$ 89,00.