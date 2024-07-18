Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • Dia do Amigo: 5 presentes para aquela pessoa especial que ama animais
Pets

Dia do Amigo: 5 presentes para aquela pessoa especial que ama animais

De camiseta a capacho; confira cinco opções que prometem derreter o coração de quem receber

Públicado em 

18 jul 2024 às 19:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Dia do amigo - presentes de pets
Dicas de presentes para o dia do amigo Crédito: Shutterstock
Dia 20 de julho celebra-se o Dia do Amigo. Que tal presentear aquele amigo pra lá de especial, que ama os pets, com um mimo bem descolado? Confira cinco opções, que garanto que vão derreter o coração de quem receber.

Camiseta estilosa

Essa camiseta feita para pessoas apaixonadas por cachorros e música vai deixar seu amigo estiloso. Basta uma calça jeans, um tênis, e o look está pronto para causar no rock. Confeccionadas com malha 100% algodão, são confortáveis e oferecem uma ótima durabilidade. Custa R$ 59,90.
Produto pet
Camiseta Crédito: Divulgação

Gente legal tem gato

Sua amiga é gateira? Então, essa caneca “Gente Legal tem Gato” é o presente ideal para deixá-la feliz no Dia do Amigo. De porcelana, fabricada com materiais premium, supota 325ml. Uma excelente dica para tomar aquele café especial enquanto trabalha. Custa R$ 99,90.
Produto pet
Caneca Crédito: Divulgação

Decoração animal

O seu amigo é daqueles que além de amar cachorros, adora tudo o que tem a ver com decoração da casa? Então, ele vai adorar esse conjunto de quatro peças com estampa de pata de cachorro, estilo art déco. O mimo para colocar na parede é moderno e expressa o amor incondicional entre o tutor e seu animal de estimação. Uma peça que vai chamar a atenção das visitas. Custa 158.35.
Produto pet
Conjunto de peças Crédito: Divulgação

Para dar sorte

Esses marcadores magnéticos de gatinhos pretos com certeza vão trazer mais charme aos livros do seu amigo. São 15 tipos diferentes de poses, sua leitura vai ser inspirada por uma verdadeira colônia de gatinhos pretos. Junto envie uma mensagem carinhosa ao seu amigo com a mensagem: deixe os gatinhos pretos invadirem seu local de trabalho, estudo ou lazer, só vão trazer sorte! O conjunto custa R$ 119,90.
Produto pet
Produto pet Crédito: Divulgação

Nesta casa tem pets

Você vive na casa do seu amigo, e o primeiro barulho que ouve ao tocar a campainha é o doguinho latindo e ao entrar também também dá de cara com o gatinho. Melhor recepção, impossível. Uma boa dica para essa pessoa especial que mora no seu coração, sem dúvida, é esse capacho para decorar a porta de entrada, concorda? Custa R$ 89,00.
Produto pet
Capacho Crédito: Divulgação

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

Veja Também

Entenda a importância do adestramento do seu animal de estimação

Saiba como manter a saúde gastrointestinal do seu cão e gato

A importância da doação de sangue para pets: o caso da cachorrinha Kiara

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

Tópicos Relacionados

cachorro Mundo Animal Pets Gato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados