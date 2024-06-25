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Três anos

Cão mais alto do mundo morre apenas seis dias após receber o título do 'Guinness'

Kevin acabou sofrendo com complicações após realizar uma cirurgia de emergência por conta de uma doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 11:00

Cachorro mais alto do mundo é reconhecido pelo 'Guinness'
Cachorro mais alto do mundo reconhecido pelo 'Guinness' Crédito: Reprodução/Youtube
O cão Kevin, considerado o mais alto do mundo, morreu na última quarta-feira (19), apenas seis dias após receber o título do Guinness Book, o livro dos recordes. Segundo uma publicação do site oficial do Guinness, o animal tinha apenas três anos e acabou sofrendo com complicações após realizar uma cirurgia de emergência por conta de uma doença.
Kevin era um cachorro da raça dogue alemão e media 97 centímetros de altura, medidas desde suas patas frontais até o topo de sua cabeça. Ele era o substituto de Zeus, outro cão da mesma raça que tinha 1,04 metros, mas que morreu, também aos três anos de idade.
Tracy e Roger Wolfe eram os tutores do animal e cuidavam dele na cidade de West Des Moines, em Iowa, nos Estados Unidos. O casal ainda é pai de dois filhos, Alexander, de 10 anos, e Ava, de 12, e tem mais três cachorros, quatro gatos, bodes, galinhas e cavalos.
Em um comunicado do Guinness, Tracy lamentou a morte de seu animalzinho. "Nossa família inteira está arrasada com Kevin. Ele era simplesmente o melhor garoto gigante! Estamos muito felizes por ele ter conseguido quebrar o recorde e ter essa luz sobre ele. Ele adorou a atenção. Eu gostaria que essas raças gigantes, e todos os cães, pudessem viver mais do que vivem. Nunca é tempo suficiente", disse.

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