8 semelhanças incríveis entre o gato e o tigre

Os gatos domésticos e os tigres pertencem à mesma família de felinos Crédito: Iryna Kuznetsova|Shutterstock

Os gatos domésticos e os tigres pertencem à mesma família de felinos, conhecida como Felidae, e compartilham 95,6% do genoma, conforme estudo publicado na revista Nature Communications. Apesar das diferenças de tamanho e ambiente em que vivem, eles herdaram características similares de seus ancestrais comuns. Dessa maneira, podem ser bem parecidos em vários aspectos. Veja abaixo!

1. Instinto de caçador

Tanto o gato quanto o tigre são predadores naturais. Mesmo o felino doméstico, que muitas vezes é alimentado pelos tutores, ainda mantém o instinto de caça. Ele persegue pequenos insetos, brinca com brinquedos que simulam presas e se esconde antes de atacar.

Nos tigres, esse instinto é essencial para sua sobrevivência. Eles caçam grandes presas, como cervos e javalis, usando as mesmas habilidades de emboscada vistas nos gatos. Essa semelhança ocorre porque ambos descendem de ancestrais que precisavam caçar para sobreviver.

2. Pupilas adaptáveis

Os gatos e os tigres possuem pupilas que se adaptam de acordo com a luminosidade do ambiente. Nos felinos domésticos, elas se contraem e se dilatam rapidamente, permitindo que eles enxerguem bem em ambientes escuros. Nos tigres, essa capacidade é essencial para caçar durante o amanhecer e o entardecer, quando a luz é escassa.

3. Comportamento de limpeza

Tanto gatos quanto tigres têm o hábito de se limpar frequentemente usando a língua. Nos bichanos, isso é um comportamento comum de higiene, pois sua língua áspera remove pelos soltos e sujeira. Os tigres fazem o mesmo, limpando sua pelagem após uma refeição ou simplesmente para remover sujeiras do corpo.

Tanto gatos quanto tigres têm o hábito de se limpar frequentemente usando a língua Crédito: Michael Wolf1|Shutterstock

4. Hábito de arranhar

Gatos e tigres têm o hábito de arranhar superfícies. Nos primeiros, essa prática serve para afiar as garras, marcar território e liberar energia acumulada. Os segundos arranham árvores, seja para afiar suas garras, marcar espaço ou simplesmente para se alongar. Esse comportamento é comum entre os felinos, tanto grandes quanto pequenos.

5. Linguagem corporal

A comunicação por meio da linguagem corporal é uma característica compartilhada por gatos e tigres. Os bichanos domésticos usam a posição da cauda, orelhas e corpo para expressar emoções como alegria, medo ou irritação. Da mesma forma, os felinos selvagens, em seu ambiente, demonstram emoções e intenções por meio de suas posturas corporais.

6. Hábitos crepusculares

Os gatos e os tigres são animais crepusculares, ou seja, têm mais atividade durante o amanhecer e o entardecer. Embora os bichanos domésticos muitas vezes se adaptem à rotina de seus tutores, seus instintos ainda os levam a serem mais ativos durante essas horas do dia. Os tigres, por sua vez, utilizam essas horas para caçar, aproveitando a menor visibilidade para as presas.

7. Capacidade de saltar

Tanto os gatos quanto os tigres possuem uma incrível capacidade de salto. Os felinos domésticos podem facilmente pular para locais altos dentro de casa, utilizando sua agilidade e força nas pernas traseiras. Tigres, apesar de seu tamanho massivo, também são ótimos saltadores, podendo pular distâncias impressionantes durante uma caçada. Essa habilidade é essencial para ambos na hora de capturar suas presas ou fugir de ameaças.

8. Comportamento territorial