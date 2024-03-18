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Alimentação animal

8 frutas que os cachorros podem comer

De maçãs a mirtilos, veja opções saudáveis para inserir na dieta do seu animal de estimação para deixá-la mais gostosa e nutritiva
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Março de 2024 às 11:25

Imagem Edicase Brasil
Algumas frutas podem ser benéficas para a saúde dos cachorros Crédito: Ellina Balioz | Shutterstock
As frutas são opções de alimentos saudáveis tanto para os seres humanos como para os cães. Isso quer dizer que os pets também podem desfrutar de uma variedade que acrescenta sabor à dieta e oferece benefícios nutricionais.
No entanto, é importante não substituir a alimentação habitual do cachorro por frutas e tomar cuidado com o tipo oferecido. Isso porque algumas delas podem fazer mal aos cães. Conforme explica o veterinário Aluizio Nunes dos Santos, devem ser evitadas, por exemplo, as frutas cítricas e aquelas com efeito laxativo, como abacate e mamão. Além disso, a semente da uva é tóxica ao organismo dos pets.  
Ademais, é fundamental consultar um veterinário para garantir que as escolhas alimentares se alinhem com as necessidades específicas do seu animal de estimação e não causem qualquer problema de saúde.
Abaixo, confira 8 frutas que os cachorros podem comer.

1. Maçãs

As maçãs são uma excelente fonte de fibras, contribuem para uma boa saúde digestiva e fornecem vitamina C. Antes de oferecê-las aos cachorros, certifique-se de remover as sementes e o núcleo, pois eles contêm pequenas quantidades de cianeto, que podem ser prejudiciais ao pet.

2. Bananas

As bananas são ricas em potássio e baixas em gorduras, sendo uma escolha saudável para os cachorros . Além disso, fornecem energia rápida, são suaves no estômago e podem ajudar na reposição de eletrólitos. 

3.Morango

O morango é rico em antioxidantes e fibras, sendo seguro para cachorros quando dado em pedaços pequenos. Além disso, contribui para a saúde cardíaca e fortalece o sistema imunológico.

4. Mirtilos

Os mirtilos são cheios de antioxidantes e fibras, proporcionando benefícios à saúde geral do cachorro. Além disso, podem melhorar a função cognitiva e ajudar na prevenção de doenças . 
Imagem Edicase Brasil
A melancia é uma ótima opção para manter o cachorro hidratado Crédito: Kasefoto | Shutterstock

5. Melancia

A melancia é hidratante e contém vitaminas A e C. Além disso, a presença de licopeno pode beneficiar a saúde ocular do cachorrinho. Certifique-se de tirar as sementes antes de oferecer a fruta ao animal.

6. Pêssego

O pêssego, sem caroço e sem casca, é seguro e saboroso para cachorros . Além disso, fornece vitaminas A e C, promovendo a saúde da pele e do sistema imunológico. 

7. Pera

A pera, sem sementes, é uma fonte suave de fibras, contribuindo para a saúde digestiva, e é rica em nutrientes. 

8. Manga

A manga, sem caroço e sem casca, oferece sabor e nutrientes aos cachorros . Fornecem vitamina A e fibras, promovendo uma pele saudável e digestão regular. 

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