As frutas são opções de alimentos saudáveis tanto para os seres humanos como para os cães. Isso quer dizer que os pets também podem desfrutar de uma variedade que acrescenta sabor à dieta e oferece benefícios nutricionais.
No entanto, é importante não substituir a alimentação habitual do cachorro por frutas e tomar cuidado com o tipo oferecido. Isso porque algumas delas podem fazer mal aos cães. Conforme explica o veterinário Aluizio Nunes dos Santos, devem ser evitadas, por exemplo, as frutas cítricas e aquelas com efeito laxativo, como abacate e mamão. Além disso, a semente da uva é tóxica ao organismo dos pets.
Ademais, é fundamental consultar um veterinário para garantir que as escolhas alimentares se alinhem com as necessidades específicas do seu animal de estimação e não causem qualquer problema de saúde.
Abaixo, confira 8 frutas que os cachorros podem comer.
1. Maçãs
As maçãs são uma excelente fonte de fibras, contribuem para uma boa saúde digestiva e fornecem vitamina C. Antes de oferecê-las aos cachorros, certifique-se de remover as sementes e o núcleo, pois eles contêm pequenas quantidades de cianeto, que podem ser prejudiciais ao pet.
2. Bananas
As bananas são ricas em potássio e baixas em gorduras, sendo uma escolha saudável para os cachorros . Além disso, fornecem energia rápida, são suaves no estômago e podem ajudar na reposição de eletrólitos.
3.Morango
O morango é rico em antioxidantes e fibras, sendo seguro para cachorros quando dado em pedaços pequenos. Além disso, contribui para a saúde cardíaca e fortalece o sistema imunológico.
4. Mirtilos
Os mirtilos são cheios de antioxidantes e fibras, proporcionando benefícios à saúde geral do cachorro. Além disso, podem melhorar a função cognitiva e ajudar na prevenção de doenças .
5. Melancia
A melancia é hidratante e contém vitaminas A e C. Além disso, a presença de licopeno pode beneficiar a saúde ocular do cachorrinho. Certifique-se de tirar as sementes antes de oferecer a fruta ao animal.
6. Pêssego
O pêssego, sem caroço e sem casca, é seguro e saboroso para cachorros . Além disso, fornece vitaminas A e C, promovendo a saúde da pele e do sistema imunológico.
7. Pera
A pera, sem sementes, é uma fonte suave de fibras, contribuindo para a saúde digestiva, e é rica em nutrientes.
8. Manga
A manga, sem caroço e sem casca, oferece sabor e nutrientes aos cachorros . Fornecem vitamina A e fibras, promovendo uma pele saudável e digestão regular.