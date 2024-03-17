10 motivos para ter um cachorro pastor alemão

Pastores alemães são leais aos tutores Crédito: lightman_pic | Shutterstock

O pastor alemão, originário da Alemanha, foi inicialmente desenvolvido no final do século XIX para ser um cão de trabalho versátil, desempenhando funções como pastor de ovelhas e gado. Mas esse cachorro logo se destacou por sua inteligência excepcional, instinto de proteção aguçado e adaptabilidade.

Em termos de personalidade, ele é conhecido por sua lealdade inabalável aos tutores, além do senso de proteção. Além disso, sua inteligência facilita o treinamento, tornando-o um cão obediente. A seguir, confira outras características que fazem dele um excelente animal de estimação!

1. Companheirismo inigualável

Os pastores alemães estabelecem, em geral, laços profundos com seus tutores. Essa conexão vai além da mera relação de tutor e animal, proporcionando uma amizade leal e duradoura.

2. Inteligência excepcional

A inteligência desta raça é notável, facilitando o processo de treinamento. Os pastores alemães aprendem com rapidez comandos e truques, sendo ideais para tutores que desejam um animal de estimação fácil de educar.

3. Protetores naturais

O instinto de proteção inato nos pastores alemães os torna excelentes cães de guarda. Essa característica é valiosa para a segurança da família e do lar, proporcionando tranquilidade aos seus tutores.

4. Versatilidade

Esta raça é incrivelmente versátil e capaz de desempenhar diversas funções. Seja como cão de serviço, terapia, busca e resgate ou simplesmente como um companheiro familiar, os pastores alemães se adaptam com facilidade.

5. Energia equilibrada

Apesar de enérgicos, eles possuem uma energia equilibrada. Isso significa que são igualmente capazes de se adaptar a ambientes urbanos e rurais, atendendo às necessidades de diferentes estilos de vida.

Cachorros da raça pastor alemão são fáceis de cuidar Crédito: Barat Roland | Shutterstock

6. Fácil cuidado

Com pelos curtos e densos, o cuidado com esses cachorros é relativamente fácil. Escovações regulares são suficientes para manter a pelagem em bom estado, o que é uma vantagem para tutores que buscam uma raça de baixa manutenção.

7. Família e crianças

Sua natureza tolerante e carinhosa faz dos pastores alemães excelentes companheiros para famílias, especialmente aquelas com crianças. A paciência e o carinho desses cães contribuem para um ambiente familiar harmonioso.

8. Saúde robusta

Em geral, os pastores alemães são saudáveis, especialmente quando provenientes de criadores responsáveis e com boa genética. Essa robustez proporciona aos tutores a confiança de que estão trazendo para casa um animal de estimação com boa saúde.

9. Atletismo natural

Pastores alemães adoram atividades físicas e são naturalmente atléticos. Isso os torna companheiros ideais para tutores que desejam compartilhar suas atividades ao ar livre, como corridas, caminhadas e até mesmo esportes caninos.

10. Instinto de trabalho