6 motivos pelos quais o cachorro lambe o tutor

Os cachorros têm um comportamento natural de lamber seus tutores, e existem várias razões pelas quais eles fazem isso. A lambida – ou, “lambeijo”, como chamam alguns tutores – é uma forma de comunicação e expressão de afeto por parte dos cães. A seguir, confira algumas possíveis explicações para esse comportamento:
1. Vínculo emocional
Os cães lambem seus tutores como uma maneira de demonstrar carinho e fortalecer o vínculo emocional entre eles. É uma forma de mostrar afeto e amor.
2. Reconhecimento do líder da matilha
Os cães veem seus tutores como líderes da matilha. Ao lamber, eles mostram respeito e reconhecimento dessa posição de liderança.
3. Exibição de submissão
A lambida também pode ser uma forma de os cães demonstrarem submissão aos seus tutores. É um comportamento que mostra que eles respeitam a autoridade e estão dispostos a obedecer.
4. Comunicação de necessidades
Os cães podem lamber para comunicar necessidades, como fome, sede ou necessidade de sair para fazer as necessidades fisiológicas. É uma forma de chamar a atenção e obter uma resposta.
5. Exploração sensorial
A boca dos cães é uma de suas principais ferramentas para explorar o mundo ao seu redor. Eles podem lamber seus tutores para obter informações sensoriais, como o gosto da pele ou de produtos aplicados sobre ela, como loções ou cremes.
6. Alívio do estresse
A lambida pode ser uma maneira que os cães encontram de aliviar o estresse e a ansiedade. O ato de lamber pode ter um efeito calmante sobre eles, ajudando a reduzir a tensão emocional.
Atitude pode variar de acordo com cada animal
É importante lembrar que cada cachorro é único e pode ter suas próprias razões específicas para lamber os tutores. É fundamental observar o comportamento individual do seu cachorro para entender melhor o significado por trás desse gesto. No entanto, na maioria dos casos, a lambida dos cachorros é uma expressão de amor, afeição e respeito pelos seus tutores, fortalecendo assim a conexão especial entre eles.