6 motivos pelos quais o cachorro lambe o tutor

Os cachorros têm um comportamento natural de lamber seus tutores, e existem várias razões pelas quais eles fazem isso. A lambida – ou, “lambeijo”, como chamam alguns tutores – é uma forma de comunicação e expressão de afeto por parte dos cães. A seguir, confira algumas possíveis explicações para esse comportamento:

1. Vínculo emocional

Os cães lambem seus tutores como uma maneira de demonstrar carinho e fortalecer o vínculo emocional entre eles. É uma forma de mostrar afeto e amor.

2. Reconhecimento do líder da matilha

Os cães veem seus tutores como líderes da matilha. Ao lamber, eles mostram respeito e reconhecimento dessa posição de liderança.

3. Exibição de submissão

A lambida também pode ser uma forma de os cães demonstrarem submissão aos seus tutores. É um comportamento que mostra que eles respeitam a autoridade e estão dispostos a obedecer.

4. Comunicação de necessidades

Os cães podem lamber para comunicar necessidades, como fome, sede ou necessidade de sair para fazer as necessidades fisiológicas. É uma forma de chamar a atenção e obter uma resposta.

5. Exploração sensorial

A boca dos cães é uma de suas principais ferramentas para explorar o mundo ao seu redor. Eles podem lamber seus tutores para obter informações sensoriais, como o gosto da pele ou de produtos aplicados sobre ela, como loções ou cremes.

Lamber o tutor ajuda o cão a relaxar Crédito: DGLimages | Shutterstock

6. Alívio do estresse

A lambida pode ser uma maneira que os cães encontram de aliviar o estresse e a ansiedade. O ato de lamber pode ter um efeito calmante sobre eles, ajudando a reduzir a tensão emocional.

Atitude pode variar de acordo com cada animal