Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • 6 motivos pelos quais o cachorro lambe o tutor
Pets

6 motivos pelos quais o cachorro lambe o tutor

Entenda os significados dos famosos “lambeijos” desses animais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 09:00

Os cachorros têm um comportamento natural de lamber seus tutores, e existem várias razões pelas quais eles fazem isso. A lambida – ou, “lambeijo”, como chamam alguns tutores – é uma forma de comunicação e expressão de afeto por parte dos cães. A seguir, confira algumas possíveis explicações para esse comportamento:

1. Vínculo emocional

Os cães lambem seus tutores como uma maneira de demonstrar carinho e fortalecer o vínculo emocional entre eles. É uma forma de mostrar afeto e amor. 

2. Reconhecimento do líder da matilha

Os cães veem seus tutores como líderes da matilha. Ao lamber, eles mostram respeito e reconhecimento dessa posição de liderança.

3. Exibição de submissão

A lambida também pode ser uma forma de os cães demonstrarem submissão aos seus tutores. É um comportamento que mostra que eles respeitam a autoridade e estão dispostos a obedecer. 

4. Comunicação de necessidades

Os cães podem lamber para comunicar necessidades, como fome, sede ou necessidade de sair para fazer as necessidades fisiológicas. É uma forma de chamar a atenção e obter uma resposta. 

5. Exploração sensorial

A boca dos cães é uma de suas principais ferramentas para explorar o mundo ao seu redor. Eles podem lamber seus tutores para obter informações sensoriais, como o gosto da pele ou de produtos aplicados sobre ela, como loções ou cremes. 
Lamber o tutor ajuda o cão a relaxar
Lamber o tutor ajuda o cão a relaxar Crédito: DGLimages | Shutterstock

6. Alívio do estresse

A lambida pode ser uma maneira que os cães encontram de aliviar o estresse e a ansiedade. O ato de lamber pode ter um efeito calmante sobre eles, ajudando a reduzir a tensão emocional.

Atitude pode variar de acordo com cada animal

É importante lembrar que cada cachorro é único e pode ter suas próprias razões específicas para lamber os tutores. É fundamental observar o comportamento individual do seu cachorro para entender melhor o significado por trás desse gesto. No entanto, na maioria dos casos, a lambida dos cachorros é uma expressão de amor, afeição e respeito pelos seus tutores, fortalecendo assim a conexão especial entre eles. 

Veja Também

'Tinha dúvida se ela gostava de mim', diz Wanessa Camargo sobre Sandy

Xuxa se surpreende com carinho de Haim em show no MITA e agradece

Neymar é criticado ao 'esquecer' de ajudar noiva grávida a descer escadas em Mônaco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pets
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Evite ciladas: Guarda da Serra ensina a puxar a ficha do crush pelo CPF
Imagem de destaque
Caminhão derruba dois postes e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro
Imagem de destaque
As incríveis imagens da missão Artemis 2 à Lua: fotos científicas ou de passeio?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados