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"Lindo"

Xuxa se surpreende com carinho de Haim em show no MITA e agradece

O trio de irmãs cantou 'Ilariê' durante sua apresentação e a baixista Este revelou que era fã da apresentadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 10:21

Este Haim canta 'Ilariê' da Xuxa no MITA: 'Era uma das minhas heroínas'
Este Haim canta 'Ilariê' da Xuxa no MITA: 'Era uma das minhas heroínas' Crédito: Reprodução de vídeo/Twitter/@swiftismania
Pela primeira vez no Brasil, as irmãs Danielle, Alana e Este do trio Haim surpreenderam os fãs ao revelarem que são apaixonadas pela cultura brasileira. Mas, a surpresa ficou ainda maior quando a baixista e vocalista Este cantarolou trecho de uma das suas músicas favoritas: "Ilariê"
"Eu era muito fã da música brasileira, e uma das minhas heroínas era uma mulher chamada Xuxa", confessou Este, que contou ainda que antes do show no Festival Mita, neste domingo (28), chegou a mandar uma mensagem para Xuxa Meneghel, mas não teve nenhuma resposta.
Mal sabia ela que a apresentadora assistia pela televisão ao show e se emocionou com a declaração da norte-americana. "Que emocionante, ouvi, vi e recebi seu lindo carinho, Este Haim", escreveu a apresentadora nas redes sociais.
As irmãs Haim são representantes do indie pop e fizeram um show com o repertório focado no último disco da banda, "Women in Music Pt. III" (2020), mas elas também cantaram alguns hits do primeiro disco, "Days Are Gone" (2013), que completou 10 anos. A música escolhida para o final do show foi "The Steps".
Já no backstage, Este, Danielle e Alana não esconderam a alegria depois do primeiro show no Brasil. "Não acredito que estou aqui. Eu te amo muito, Rio. Muito obrigado por nos receber. Nos vemos na próxima", disse Alana em entrevista ao vivo para o Multishow.

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