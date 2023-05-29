Xuxa se surpreende com carinho de Haim em show no MITA e agradece

Este Haim canta 'Ilariê' da Xuxa no MITA: 'Era uma das minhas heroínas' Crédito: Reprodução de vídeo/Twitter/@swiftismania

Pela primeira vez no Brasil, as irmãs Danielle, Alana e Este do trio Haim surpreenderam os fãs ao revelarem que são apaixonadas pela cultura brasileira. Mas, a surpresa ficou ainda maior quando a baixista e vocalista Este cantarolou trecho de uma das suas músicas favoritas: "Ilariê"

"Eu era muito fã da música brasileira, e uma das minhas heroínas era uma mulher chamada Xuxa", confessou Este, que contou ainda que antes do show no Festival Mita, neste domingo (28), chegou a mandar uma mensagem para Xuxa Meneghel, mas não teve nenhuma resposta.

Mal sabia ela que a apresentadora assistia pela televisão ao show e se emocionou com a declaração da norte-americana. "Que emocionante, ouvi, vi e recebi seu lindo carinho, Este Haim", escreveu a apresentadora nas redes sociais.

As irmãs Haim são representantes do indie pop e fizeram um show com o repertório focado no último disco da banda, "Women in Music Pt. III" (2020), mas elas também cantaram alguns hits do primeiro disco, "Days Are Gone" (2013), que completou 10 anos. A música escolhida para o final do show foi "The Steps".