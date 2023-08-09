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Pets

5 motivos pelos quais os cachorros uivam

Compreender as razões por trás disso pode ajudar a fortalecer a conexão com nossos amigos de quatro patas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 10:04

Imagem Edicase Brasil
O uivo é uma forma de comunicação (Imagem: Kseniia Grigoreva | ShutterStock) Crédito:
O uivo é um dos sons mais característicos e reconhecíveis dos cachorros. É uma forma única de comunicação vocal que eles utilizam para transmitir diferentes mensagens. O uivo é um som prolongado e melódico, geralmente produzido quando o cão levanta a cabeça e estende o pescoço para o alto.
A seguir, confira algumas razões por trás do uivo do cachorro!

1. Comunicação

O uivo é uma forma de comunicação dos cachorros , sendo uma maneira de expressar emoções, necessidades ou chamar a atenção. Quando uivam, eles podem estar tentando se comunicar com outros cães ou, até mesmo, com seus tutores. É uma forma de expressar solidão, tédio, frustração ou ansiedade.

2. Comportamento instintivo

O uivo também tem uma origem instintiva. Os cachorros descendem dos lobos , e uivar é uma forma de comunicação que os lobos usam para localizar uns aos outros em territórios amplos. Assim, quando os cães uivam, eles podem estar respondendo a esse instinto ancestral.

3. Resposta a sons

Cachorros têm uma audição aguçada, e podem uivar em resposta a certos sons. Se ouvirem sirenes, música com notas altas ou outros ruídos semelhantes, eles podem se sentir estimulados a uivar como uma forma de resposta a esses estímulos sonoros.
Imagem Edicase Brasil
O som é uma maneira de chamar a atenção (Imagem: candy candy | ShutterStock) Crédito:

4. Desejo de conexão

Alguns cães podem uivar quando estão sozinhos por longos períodos, como uma forma de buscar conexão com outros indivíduos. Isso pode indicar um sentimento de solidão e desejo de companhia . Para eles, o uivo pode ser uma maneira de expressar essa necessidade e tentar atrair a atenção de outros seres vivos.

5. Resposta emocional

O uivo também pode ser uma resposta emocional a situações específicas. Cães podem uivar quando estão tristes, angustiados ou sentindo dor. É uma forma de expressar seu desconforto e buscar ajuda ou conforto.

Atenção ao uivo

É importante observar o contexto em que o uivo ocorre. Se ele é persistente, excessivo ou acompanhado de outros sinais de desconforto, é recomendado buscar orientação veterinária para entender melhor as necessidades do seu cão e garantir seu bem-estar.

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