5 motivos pelos quais os cachorros uivam

O uivo é um dos sons mais característicos e reconhecíveis dos cachorros. É uma forma única de comunicação vocal que eles utilizam para transmitir diferentes mensagens. O uivo é um som prolongado e melódico, geralmente produzido quando o cão levanta a cabeça e estende o pescoço para o alto.
A seguir, confira algumas razões por trás do uivo do cachorro!
1. Comunicação
O uivo é uma forma de comunicação dos cachorros , sendo uma maneira de expressar emoções, necessidades ou chamar a atenção. Quando uivam, eles podem estar tentando se comunicar com outros cães ou, até mesmo, com seus tutores. É uma forma de expressar solidão, tédio, frustração ou ansiedade.
2. Comportamento instintivo
O uivo também tem uma origem instintiva. Os cachorros descendem dos lobos , e uivar é uma forma de comunicação que os lobos usam para localizar uns aos outros em territórios amplos. Assim, quando os cães uivam, eles podem estar respondendo a esse instinto ancestral.
3. Resposta a sons
Cachorros têm uma audição aguçada, e podem uivar em resposta a certos sons. Se ouvirem sirenes, música com notas altas ou outros ruídos semelhantes, eles podem se sentir estimulados a uivar como uma forma de resposta a esses estímulos sonoros.
4. Desejo de conexão
Alguns cães podem uivar quando estão sozinhos por longos períodos, como uma forma de buscar conexão com outros indivíduos. Isso pode indicar um sentimento de solidão e desejo de companhia . Para eles, o uivo pode ser uma maneira de expressar essa necessidade e tentar atrair a atenção de outros seres vivos.
5. Resposta emocional
O uivo também pode ser uma resposta emocional a situações específicas. Cães podem uivar quando estão tristes, angustiados ou sentindo dor. É uma forma de expressar seu desconforto e buscar ajuda ou conforto.
Atenção ao uivo
É importante observar o contexto em que o uivo ocorre. Se ele é persistente, excessivo ou acompanhado de outros sinais de desconforto, é recomendado buscar orientação veterinária para entender melhor as necessidades do seu cão e garantir seu bem-estar.