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Pets

5 dicas para tirar pelos de cachorro e gato de roupa preta

Aproveite a companhia dos animais de estimação sem se preocupar com os pelos nas roupas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Várias técnicas podem ser utilizadas para eliminar os pelos de roupas pretas (Imagem: Pixel-Shot | ShutterStock) Crédito:
Se você tem animais de estimação, especialmente cachorros e gatos, é provável que já tenha enfrentado o desafio de tirar os pelos das roupas pretas. Além disso, a quantidade que gruda nas roupas pode variar de acordo com a raça do pet, nível de perda de pelo e os cuidados com a pelagem, como escovação regular.
Apesar de parecerem teimosos e difíceis de remover, com alguns truques você pode manter suas roupas pretas limpas. Confira algumas dicas úteis!

1. Rolo adesivo ou fita adesiva

Um rolo adesivo ou fita adesiva é uma ótima ferramenta para remover pelos de roupas . Passe sobre a superfície, pressionando levemente para que os pelos grudem no adesivo. Essa é uma opção rápida e eficaz para remover os pelos visíveis.

2. Luvas de borracha

Coloque luvas de borracha e esfregue-as nas roupas para atrair os pelos. A borracha cria atrito estático, que ajuda a soltar os pelos dos tecidos. Você pode usar aquelas domésticas ou, até mesmo, luvas de silicone específicas para remoção de pelos. 
Imagem Edicase Brasil
Use o amaciante correto para remoção dos pelos (Imagem: Evgeny Atamanenko | ShutterStock) Crédito:

3. Lavagem adequada

Antes de lavar as roupas, agite-as vigorosamente para soltar os pelos. Em seguida, escolha o ciclo de lavagem apropriado, usando um amaciante de tecido que ajude a soltar os pelos. Após a lavagem, use uma escova ou rolo adesivo para remover os pelos restantes. 

4. Secagem com toalhas

Antes de secar as roupas na máquina, coloque-as na secadora com uma toalha seca. Ela ajudará a atrair e capturar os pelos dos animais de estimação durante o processo de secagem.

5. Prevenção

Escovar seus animais de estimação regularmente é a primeira linha de defesa contra os pelos nas roupas. Isso porque ajuda a remover os pelos soltos antes que eles tenham a chance de se fixar nas vestimentas. Escolha uma escova adequada para o tipo de pelagem do seu bichinho e faça disso parte regular da rotina de cuidados com o pet.

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