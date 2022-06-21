5 dicas para prevenir problemas articulares nos pets

Brincar de jogar a bolinha para os cachorros e sair para caminhar com eles todos os dias já ajuda a manter as articulações saudáveis Crédito: Pexels

Animais de estimação, como cães e gatos, são eternos companheiros e sempre estão dispostos a acompanhar os tutores seja lá onde for. E tanto aqueles mais preguiçosos, que gostam de estar juntos em uma rotina tranquila, quanto os que curtem uma vida com o dono no estilo esportista, precisam de alguns cuidados em relação às articulações. Procurar o equilíbrio nas atividades a serem proporcionadas ao “filho de quatro patas” é o caminho, por isso a consultoria de um médico-veterinário antes de qualquer coisa é primordial.

Segundo a médica-veterinária Tais Motta Fernandes, gerente da linha de produtos terapêuticos da Avert Saúde Animal, explica que a saúde das articulações é extremamente importante para a movimentação do pet. “São as articulações aliadas aos músculos que possibilitam que nossos pets corram, pulem, brinquem e explorem os locais ao seu redor”, ressalta.

Ela explica, ainda, que muitas pessoas acreditam que os problemas articulares acontecem por causa da idade, que com o passar do tempo as “pecinhas” das articulações vão se desgastando e deixando de ser flexível.

“Claro, isso também é verdade, o fator idade contribui para o desgaste das articulações, mas não é o único motivo. Pets jovens também sofrem com problemas articulares, seja por predisposição genética, por acidentes como quedas ou pancadas, ou por esforço articular excessivo”, alerta.

De acordo com ela, as doenças articulares atingem tanto os cães quanto os gatos, e os principais sinais são a redução da mobilidade, a dificuldade de subir escadas e os obstáculos ou até mesmo deixar de subir em lugares que subia antes, como sofás e camas. “Nos casos dos gatos, eles deixam de escalar e de se alongar, tendo menos flexibilidade e menor grau de atividade no dia a dia”, explica.

“A melhor forma de garantir que o seu pet tenha articulações saudáveis é prevenindo o seu desgaste precoce. Cuidar das articulações dos animais é promover qualidade de vida e poder ter um animalzinho ativo, alegre, saudável e com energia por muito mais tempo”, garante.

Confira cinco formas de cuidar bem das articulações dos pets

A atividade física fortalece a musculatura do pet, o que ajuda a equilibrar as articulações Crédito: Pexels