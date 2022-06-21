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Cuidados

5 dicas para prevenir problemas articulares nos pets

Fazer atividades com o animal é muito importante, mas sempre com equilíbrio e ficando atento à saúde das articulações dos cachorros e gatos. O melhor caminho, sempre, antes de iniciar uma maratona esportiva com o pet, é procurar um médico-veterinário

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 02:00

Publicado em 

21 jun 2022 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Brincar de jogar a bolinha para os cachorros e sair para caminhar com eles todos os dias já ajuda a manter as articulações saudáveis
Brincar de jogar a bolinha para os cachorros e sair para caminhar com eles todos os dias já ajuda a manter as articulações saudáveis Crédito: Pexels
Animais de estimação, como cães e gatos, são eternos companheiros e sempre estão dispostos a acompanhar os tutores seja lá onde for. E tanto aqueles mais preguiçosos, que gostam de estar juntos em uma rotina tranquila, quanto os que curtem uma vida com o dono no estilo esportista, precisam de alguns cuidados em relação às articulações. Procurar o equilíbrio nas atividades a serem proporcionadas ao “filho de quatro patas” é o caminho, por isso a consultoria de um médico-veterinário antes de qualquer coisa é primordial.
Segundo a médica-veterinária Tais Motta Fernandes, gerente da linha de produtos terapêuticos da Avert Saúde Animal, explica que a saúde das articulações é extremamente importante para a movimentação do pet. “São as articulações aliadas aos músculos que possibilitam que nossos pets corram, pulem, brinquem e explorem os locais ao seu redor”, ressalta.
Ela explica, ainda, que muitas pessoas acreditam que os problemas articulares acontecem por causa da idade, que com o passar do tempo as “pecinhas” das articulações vão se desgastando e deixando de ser flexível.
“Claro, isso também é verdade, o fator idade contribui para o desgaste das articulações, mas não é o único motivo. Pets jovens também sofrem com problemas articulares, seja por predisposição genética, por acidentes como quedas ou pancadas, ou por esforço articular excessivo”, alerta.
De acordo com ela, as doenças articulares atingem tanto os cães quanto os gatos, e os principais sinais são a redução da mobilidade, a dificuldade de subir escadas e os obstáculos ou até mesmo deixar de subir em lugares que subia antes, como sofás e camas. “Nos casos dos gatos, eles deixam de escalar e de se alongar, tendo menos flexibilidade e menor grau de atividade no dia a dia”, explica.
“A melhor forma de garantir que o seu pet tenha articulações saudáveis é prevenindo o seu desgaste precoce. Cuidar das articulações dos animais é promover qualidade de vida e poder ter um animalzinho ativo, alegre, saudável e com energia por muito mais tempo”, garante.

Confira cinco formas de cuidar bem das articulações dos pets

A atividade física fortalece a musculatura do pet, o que ajuda a equilibrar as articulações
A atividade física fortalece a musculatura do pet, o que ajuda a equilibrar as articulações Crédito: Pexels
  1. Boa alimentação: os cuidados adequados com a alimentação ajudam a combater o sobrepeso e a obesidade, fatores que contribuem para o desgaste precoce das articulações. Os animais acima do peso ideal sofrem com sobrecarga mesmo para realizar os movimentos mais simples do dia a dia. Em alguns casos é indicado a suplementação com nutrientes essenciais às articulações, como colágeno, condroitina, glicosamina, minerais quelados e ômega-3. Esses suplementos são formulados especialmente para os pets e podem ser encontrados em forma de sticks ou capsular, e ajudam a proteger e manter as articulações saudáveis, podendo ser utilizados também pelos animais que já possuem algum grau de problema articular, mas sempre sob prescrição e acompanhamento de um médico- veterinário. 

  2. Atividades físicas: a realização de atividades físicas que estejam de acordo com as condições do pet é uma boa aliada na preservação da saúde articular. Além de combater o sobrepeso dos animais, a atividade física fortalece a musculatura do pet, ajudando a equilibrar as articulações. Atividade física não precisa ser coisa mirabolante ou uma academia para o pet. Incentivar os felinos a pular, caçar, correr e escalar os móveis é divertido para os tutores e para os gatinhos, e exerce um efeito positivo na saúde se feito regularmente. O mesmo acontece quando brincamos de jogar a bolinha para os cachorros e saímos para caminhar com eles todos os dias. Além de fortalecer os pets, os tutores criam memórias e fortalecem os vínculos com seus companheiros peludos. Atividades sem impacto, como a natação para os cães ou mesmo esteiras na água, podem ser recomendadas para os pets que já tem algumas dores articulares ou que passaram por cirurgias ósseas, exercendo um importante papel na fisioterapia e recuperação destes animais.

  3. Evite terrenos irregulares: os pisos onde o animal transita também têm uma influência importante na saúde das articulações. As patinhas dos pets são cercadas por pelos, o que faz com que os pisos naturalmente fiquem mais escorregadios, quando os pisos são muito lisos as articulações do pet procuram compensar a instabilidade e o equilíbrio. Caso os pisos lisos não possam ser evitados, é possível adaptar um caminho para os pets com tapetes de borracha, que melhoram a estabilidade do animal e são fáceis de limpar. Facilitar o acesso dos pets aos locais mais altos, como sofás ou camas, também é uma maneira de cuidar das articulações. Neste caso, especialmente para os cães menores. É possível usar rampas ou escadas específicas para o pet a fim de evitar que eles saltem grandes alturas e sobrecarreguem as articulações com o impacto – tanto para subir quanto para descer”.

  4. Cuidados no frio: no outono-inverno, os pets que sofrem com doenças articulares sentem mais dor ao realizar os movimentos normais do dia a dia, a temperatura mais baixa restringe a circulação sanguínea e as articulações tendem a ficar mais rígidas. Por isso, se o seu pet já apresenta algum problema nas articulações lembre-se de deixar o ambiente dele sempre quentinho, agradável e aconchegante. Em dias frios, é possível fazer compressas ou colocar almofadinhas mornas nas articulações dos pets para aquecer, especialmente no período da manhã, quando a temperatura é mais baixa e as articulações estão mais rígidas. 

  5. Check-up periódico: visitar o médico-veterinário pelo menos uma vez por ano é primordial, não só para avaliar a saúde das articulações, mas de forma geral. Nesse caso específico é sempre bom ficar atento a alguns sinais; dificuldade para se levantar, andar mancando, se recua ou chora ao ser tocado, para de pular, subir e descer dos lugares, apresenta menos energia para as atividades rotineiras, diminuição na amplitude do movimento, entre outros.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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