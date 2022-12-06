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5 dicas de presentes natalinos que vão encantar as “mães” e “pais” de pets

Sabe aquela pessoa especial para você que, além disso, é tutora de um pet? Certamente, ela vai adorar ganhar presentes que a remetam ao seu mascote
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 10:28

Sabe aquela pessoa especial para você que, além disso, é tutora de um pet? Certamente ela vai adorar ganhar de presente de Natal algo que a remeta ao seu mascote. E como a data está próxima, a coluna separou cinco mimos para presentear os amantes dos animais.

TAL DONO, TAL PET

Na noite de Natal, que tal surpreender o dono e o pet com esta roupa alusiva a data? Mas dê o presente antes da meia-noite para que as fotos da família fiquem bem divertidas. É a cara do dono, como bem diz o nome da loja, onde todas as peças são personalizadas, além de confortáveis e de qualidade. Na Cara do Dono. Custa R$ 131,96.
Camisa de Natal para o tutor e para o pet
Camisa de Natal para o tutor e para o pet Crédito: Site/Cara do Dono

COMPANHIA PARA TODAS AS HORAS

Este trio personalizado vai deixar a “mãe” ou o “pai” do filho de quatro patas super feliz. É possível colocar o nome do pet na caneca, no squeeze e no caneco de chopp. Os produtos são de excelente qualidade e vai acompanhar a pessoa em vários momentos do dia, na hora do café, da atividade física e do lazer. Na Pet Pot para Pet Lovers. Custa 174,90.
Lit de canecas e garrafa com o nome do pet
Lit de canecas e garrafa com o nome do pet Crédito: Site / Pet Pot para Pet Lovers

JARDIM CHARMOSO

Sabe aquela pessoa apaixonada por felinos e plantas? Então, ela vai adorar ganhar esse cachepot de cerâmica com a carinha linda de um gatinho! De cerâmica, vai ficar lindo na sua casa com uma planta dentro (lembre-se de colocar uma própria para o bichano). Na Gatamia. Custa R$ 69,90.
Cachepot com cara de gatinho
Cachepot com cara de gatinho Crédito: Site / Gatamia

PRONTA PRA BALADA

Esse presente será uma grande surpresa para qualquer “mãe” de pet. O brinco Life Patinha Cravejada com banho ouro rosé compõe qualquer look e vai chamar a atenção na balada, principalmente àqueles que amam as patinhas fofas dos animais. Na Vivara. Custa R$ 290.
Brinco de patinhas
Brinco de patinhas Crédito: Site / Vivara

DECORAÇÃO PARA O QUARTO

Esse kit com quatro capas para almofadas com temática gatinhos vai deixar o quarto da pessoa gateira um charme. Vem em dois tamanhos, 35X35 e 45X45 centímetros. É fabricada em tecido Oxford 100% poliéster e não vem com enchimento. Na Camicado. Custa R$ 29,90.
Almofadas de gatinho
Capas de almofadas de gatinho Crédito: Site / Camicado

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