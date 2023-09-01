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Pets

12 cachorros peludos para você conhecer

Descubra aspectos que tornam estas raças tão especiais e adoráveis
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 10:18

Imagem Edicase Brasil
O golden retriever é um cachorro amigável, inteligente e afetuoso (Imagem: Donamen | Shutterstock) Crédito:
A pelagem peluda cria uma aparência de aconchego e carinho que muitos tutores adoram. O aspecto “fofo” destes cães muitas vezes gera um vínculo emocional instantâneo. Além disso, a maioria deles tem personalidade carinhosa e amigável, tornando-os companheiros perfeitos para famílias. Por isso, confira uma lista com alguns cachorros peludos! 

1. Golden retriever

O golden retriever é conhecido por sua pelagem dourada, densa e macia. Amigável, inteligente e afetuoso, é um ótimo companheiro para famílias.

2. Labrador retriever

O labrador retriever tem uma pelagem dupla e densa, podendo ser preta, amarela ou chocolate. Amigável, energético e inteligente, é um bom companheiro para atividades ao ar livre.

3. Poodle

Os poodles são cães de pelagem encaracolada e possuem diferentes tamanhos e cores. Altamente inteligentes, têm personalidade carinhosa.

4. Lhasa apso

O lhasa apso possui uma pelagem longa e reta. Alerta, corajoso e leal, é ótima companhia para ambientes internos.

5. Shih Tzu

O Shih Tzu também possui pelagem longa e macia. É afetuoso, adora estar perto das pessoas e fica bem em apartamentos.

6. Bichon frisé

O bichon frisé tem uma pelagem branca e encaracolada. Brincalhões e sociáveis, cães dessa raça são ideais para famílias e lares com crianças.
Imagem Edicase Brasil
O schnauzer miniatura é inteligente, leal e protetor (Imagem: Debra Anderson | Shutterstock) Crédito:

7. Schnauzer miniatura

O schnauzer miniatura possui uma pelagem áspera e barba distintiva. São inteligentes, leais e protetores, sendo ótimos cães de guarda para casas.

8. Cocker spaniel inglês

O cocker spaniel inglês tem uma pelagem longa e sedosa, em diversas cores. Carinhoso, amigável, se adapta bem para conviver em família.

9. Lulu-da-pomerânia

O lulu-da-pomerânia possui uma pelagem densa e felpuda. São cães enérgicos, inteligentes e adoram atenção, sendo perfeitos para quem procura um cão de pequeno porte.

10. Chow chow

O chow chow tem uma pelagem espessa e característica língua azul-preta. Independente, leal e protetor, às vezes demonstra uma personalidade mais reservada.

11. Bernese mountain

O bernese mountain possui uma pelagem tripla e densa. É gentil, afetuoso e forte.

12. Border collie

O border collie tem uma pelagem dupla e variada em cores. Cachorros dessa raça são altamente inteligentes , ativos e excelentes em atividades esportivas e de treinamento.

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