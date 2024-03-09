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Mundo animal

10 raças de cachorro mais fofas do mundo

Do shih tzu ao bichon frisé, eles conquistam corações com suas características físicas e comportamento adorável. Confira a lista completa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Março de 2024 às 12:00

Imagem Edicase Brasil
Alguns cães conquistam as pessoas pela fofura Crédito: Ezzolo | Shutterstock
No mundo canino, a diversidade de raças é vasta e fascinante, oferecendo uma ampla gama de aspectos físicos, temperamentos e habilidades. Entre elas, algumas se destacam pela notável fofura, devido às suas características únicas e encantadoras. Desde os pequenos e peludos até os grandes e imponentes, há cachorros que conquistam os corações das pessoas com seus olhares expressivos, orelhas engraçadas ou simplesmente pela aparência fofa e atraente.
A seguir, confira 10 raças de cachorro mais fofas do mundo!

1. Shih tzu

Imagem Edicase Brasil
O shih tzu é um cachorro afetuoso e amigável Crédito: Michael Mong | Shutterstock
O shih tzu é originário do Tibete, na China. Ele tem pelagem longa e sedosa, rosto achatado e orelhas caídas. Afetuoso e amigável, é ótimo para companhia e um cachorro conhecido por ser carinhoso com as pessoas.

2. Maltês

Imagem Edicase Brasil
O maltês é um cachorro afetuoso, dócil e dedicado aos seus tutores Crédito: Tanya Dol | Shutterstock
O maltês, como o próprio nome diz, é um cachorro originário de Malta. Ele tem pelagem longa e sedosa, corpo pequeno e expressão alerta. Brincalhão e dócil, adora estar perto dos tutores e é um ótimo animal de estimação.

3. Pug

Imagem Edicase Brasil
Os pugs têm temperamento amigável e sociável Crédito: Ezzolo | Shutterstock
O pug é uma raça de cachorro originária da China. Ele tem o corpo compacto, rugas no rosto, olhos expressivos e cauda enrolada. Sociável e amigável, é cheio de energia e um cãozinho extremamente leal.

4. Cavalier king charles spaniel

Imagem Edicase Brasil
O cavalier king charles spaniel tem personalidade gentil e amigável Crédito: Eric Isselee | Shutterstock
O cavalier king charles spaniel é uma raça de cachorro originária do Reino Unido. Ele tem cabeça arredondada, olhos grandes e orelhas longas. Com personalidade gentil e amigável, é ótimo com crianças. Adora carinho e atenção.

5. Bichon frisé

Imagem Edicase Brasil
O bichon frisé tem a pelagem fofa e é alegre e sociável Crédito: Matthew Nichols1 | Shutterstock
O bichon frisé é originário da França e Bélgica. Ele apresenta pelagem fofa e cacheada e olhos escuros. É um cachorro alegre, sociável e fácil de treinar. Adora brincar e fazer parte da família.

6. Buldogue francês

Imagem Edicase Brasil
O buldogue francês é um cachorro divertido e sociável Crédito: Patryk Kosmider | Shutterstock
Como o próprio nome diz, o buldogue francês é originário da França. Com o corpo pequeno, esse cachorro também apresenta orelhas grandes e focinho curto. Divertido e sociável, ele tem temperamento amigável. Além disso, é ótimo para apartamentos.

7. Golden retriever

Imagem Edicase Brasil
O golden retriever é um cachorro amigável, inteligente e afetuoso Crédito: Donamen | Shutterstock
O golden retriever é uma raça de cachorro originária da Escócia. Ele tem pelagem dourada, olhos expressivos e corpo atlético. É um animal amigável, inteligente e dedicado. Excelente para família e costuma ser fácil de treinar.

8. Corgi

Imagem Edicase Brasil
O corgi é um cachorro energético, leal e carinhoso Crédito: Chutima Chaochaiya | Shutterstock
O corgi é um cachorro originário do País de Gales. Ele apresenta corpo baixo, pernas curtas e orelhas grandes. É energético, leal e carinhoso. Adora brincar e costuma se dar bem com crianças.

9. Lulu-da-pomerânia

Imagem Edicase Brasil
O lulu-da-pomerânia é enérgico e inteligente Crédito: Erika.Mendes | Shutterstock
O lulu-da-pomerânia, como o nome diz, é originário da Pomerânia. Ele possui uma pelagem densa e felpuda. É um cachorro enérgico, inteligente e adora atenção, sendo perfeito para quem procura um cão de pequeno porte.

10. Beagle

Imagem Edicase Brasil
O beagle é um cachorro curioso, amigável e cheio de energia Crédito: New Africa | Shutterstock
O beagle é originário do Reino Unido. Pequeno e musculoso, ele possui orelhas longas e uma expressão gentil. Curioso, amigável e cheio de energia, é um cão adaptável e sociável.

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