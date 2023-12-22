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Pets

10 comidas de Natal e ano-novo tóxicas para cachorros

Entenda por que elas são prejudiciais e os possíveis efeitos adversos se consumidas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 10:49

Imagem Edicase Brasil
Pratos festivos podem ser prejudiciais à saúde dos cachorros (Imagem: Aleksandra Suzi | Shutterstock) Crédito:
As comidas servidas nas ceias de Natal e ano-novo são repletas de significados especiais e tradições familiares para os seres humanos, muitas vezes refletindo anos de cultura e costumes. No entanto, é fundamental reconhecer que diversos pratos festivos são prejudiciais à saúde dos cachorros e não devem ser compartilhados com os animais de estimação.
Por isso, abaixo, confira alguns alimentos comuns nas festas que podem ser tóxicos para os cachorros!

1. Chocolate presente em sobremesas

Conforme explica o veterinário Aluizio Nunes dos Santos, a substância metilxantina, presente no chocolate, pode levar a casos de intoxicações graves nos cães e, se não for identificada e tratada em tempo, levar a óbito. Quando consumido, o chocolate pode levar a sintomas como vômitos, diarreia, hiperatividade, tremores musculares, entre outros.

2. Uva-passa

Mesmo em pequenas quantidades, essa fruta pode levar à insuficiência renal aguda nos cachorros, resultando em vômitos, diarreia, letargia e possível falência renal.

3. Alimentos com cebola e alho

Ambos os ingredientes contêm compostos capazes de danificar as células vermelhas do sangue dos cães, levando à anemia. Os sintomas da ingestão incluem fraqueza, letargia, falta de apetite e urina avermelhada.

4. Massas fermentadas de pães ou bolos

Segundo o veterinário Aluizio Nunes dos Santos, as massas em geral podem acarretar distensão abdominal e dor no cachorro , devido à presença de fermento, levando o pet a desenvolver um quadro de cólica e a produzir gases.
Imagem Edicase Brasil
Alimentos gordurosos, como carne de porco, podem causar vômito e diarreia nos Crédito:

5. Comidas ricas em gordura

Alimentos gordurosos, como restos de carne com gordura, podem causar pancreatite nos cachorros, resultando em dor abdominal, vômitos, diarreia e, em casos graves, complicações sérias.

6. Bebidas alcoólicas

O álcool é altamente tóxico para cães e pode causar vômitos, letargia, coordenação prejudicada, problemas respiratórios, coma e até mesmo a morte.

7. Peru ou aves com ossos

Os ossos podem se quebrar e causar perfuração no trato gastrointestinal do cachorro, levando à dor, a vômitos, à obstrução intestinal e a possíveis complicações graves.

8. Nozes e frutas com caroços

Nozes, caroços de frutas como damascos, pêssegos ou cerejas podem ser perigosos para os cães, levando a obstruções intestinais ou até mesmo a toxicidade, dependendo da fruta.

9. Leite

O consumo de leite também pode prejudicar a saúde dos cães. “Com o passar do tempo, assim como acontece com os humanos, os animais podem deixar de produzir a enzima lactase, que é responsável pela ‘quebra’ da lactose presente no leite e, por isso, podem ter quadros de diarreia, gases e desconforto abdominal”, alerta a veterinária Jade Petronilho.

10. Doces e guloseimas

Doces e guloseimas em geral podem ser ricos em açúcar e ingredientes artificiais que não são saudáveis para os cães. Além disso, conforme explica Aluizio Nunes dos Santos, podem causar obesidade e problemas dentários, além de diabetes.  

Consulte um veterinário

Em caso de ingestão acidental, é imprescindível buscar imediatamente orientação veterinária para tratamento adequado. Além disso, optar por petiscos e refeições adequadas para os cachorros é uma maneira mais segura e saudável de incluí-los nas celebrações, garantindo que eles possam desfrutar das festividades sem correr riscos à sua saúde.

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