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Pets

10 raças de cachorro mais brincalhonas

Veja como é a personalidade de cada uma delas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
O golden retriever é um cachorro amigável, inteligente e afetuoso (Imagem: Donamen | Shutterstock) Crédito:
Os cachorros são animais conhecidos por sua afinidade com brincadeiras e atividades lúdicas. No entanto, é importante reconhecer que, dentro da diversidade de raças caninas, algumas apresentam uma predisposição natural e maior entusiasmo para brincar em comparação a outras.
Essas diferenças de disposição para a brincadeira podem ser influenciadas por uma combinação de fatores, incluindo instintos de caça, níveis de energia, personalidade e até mesmo histórico de seleção genética. Nesse sentido, abaixo, conheça alguns dos cachorros que mais amam brincar!

1. Golden retriever

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Cachorros da raça golden retriever são conhecidos pela inteligência e personalidade (Imagem: Olena Brodetska | Shutterstock) Crédito:
Este é um cão de porte médio a grande, com pelagem dourada e macia. Ele é conhecido por ser amigável, inteligente e altamente brincalhão, especialmente com crianças. Adora brincadeiras ao ar livre e buscar objetos.

2. Labrador retriever

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O labrador retriever é um cachorro com muita energia (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock) Crédito:
Possui uma pelagem densa e curta, geralmente preta, amarela ou chocolate. É um cachorro enérgico, amigável e extremamente brincalhão. Adora brincar de buscar, é fácil de treinar e se dá bem com pessoas de todas as idades.

3. Border collie

Imagem Edicase Brasil
Os cachorros da raça border collie são conhecidos por sua inteligência e energia infinita (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) Crédito:
Esta raça tem uma pelagem macia e densa, geralmente preta e branca, e é conhecida por sua inteligência e energia infinita. É altamente brincalhona, especialmente quando envolve atividades que estimulam suas habilidades mentais.

4. Boxer

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Cachorros da raça boxer são muito animados (Imagem: acceptphoto | Shutterstock) Crédito:
Possui uma pelagem curta, comumente tigrada ou amarela-acastanhada. Os boxers são cães animados, extrovertidos e cheios de energia. Adoram brincar e têm uma personalidade afetuosa e leal.

5. Bulldog inglês

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Embora pareçam preguiçosos, os cachorros da raça bulldog inglês adoram brincar (Imagem: Laurent Renault | Shutterstock) Crédito:
Com uma aparência robusta e rugas no rosto, os bulldogs são cães de estatura baixa, mas musculosos. Embora possam parecer preguiçosos, eles adoram brincar de maneira mais tranquila, são gentis e amigáveis.

6. Cocker spaniel

Imagem Edicase Brasil
Os cachorros da raça cocker spaniel são alegres e brincalhões (Imagem: otsphoto | Shutterstock) Crédito:
Tem uma pelagem longa e sedosa com orelhas caídas. É um cachorro alegre, doce e brincalhão, adorando participar de atividades ao ar livre, como buscar brinquedos e nadar.

7. Poodle

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Os poodles aprendem rapidamente truques novos e são muito energéticos (Imagem: AntonMaltsev | Shutterstock) Crédito:
Existem diferentes tamanhos de poodle , como padrão, miniatura e toy. Eles são animais inteligentes, enérgicos e brincalhões. Adoram interagir com pessoas e aprender truques novos.

8. Dálmata

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Dálmatas são ativos e adoram correr (Imagem: Bianca Grueneberg | Shutterstock) Crédito:
Conhecidos por suas manchas pretas em um fundo branco, os dálmatas são ativos, brincalhões e adoram correr. Eles têm muita energia para gastar e apreciam atividades ao ar livre.

9. Beagle

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Cachorros da raça beagle são amigáveis e adoram brincar (Imagem: Przemek Iciak | Shutterstock) Crédito:
Com uma aparência fofa e orelhas caídas, os beagles são cães amigáveis, alegres e energéticos. Gostam de brincar, especialmente quando se trata de buscar e seguir rastros.

10. Vira-lata (SRD – Sem Raça Definida)

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Os vira-latas são extremamente brincalhões e adaptáveis (Imagem: Divina Epiphania | Shutterstock) Crédito:
Os cães vira-latas podem ter aparências diversas, mas muitos são extremamente brincalhões e adaptáveis. Sua personalidade pode ser influenciada por uma combinação de diferentes raças, mas são frequentemente amigáveis, curiosos e ativos.

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