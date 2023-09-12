10 coisas que os tutores fazem e os cachorros odeiam

Algumas atitudes dos tutores, mesmo que por amor, podem incomodar os cães (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) Crédito:

Os tutores, com toda a sua boa intenção e amor pelos seus companheiros caninos, podem inadvertidamente realizar ações que os cães podem não apreciar tanto. Embora seja difícil generalizar, já que cada cachorro tem sua própria personalidade, confira algumas coisas que alguns deles podem não gostar!

1. Banho forçado

Enquanto alguns cães adoram água e brincadeiras na hora do banho , outros podem ter uma aversão a ficarem molhados e ensaboados, tornando o momento do banho uma experiência desagradável.

2. Abraços apertados

Embora os humanos considerem abraços um sinal de carinho, muitos cães podem se sentir desconfortáveis ou ameaçados por abraços apertados, pois isso pode ser interpretado como um sinal de dominação.

3. Beijos no rosto

Os cachorros têm um olfato altamente sensível, e beijos no rosto podem ser invasivos e estranhos para eles, especialmente quando os cães podem cheirar muitos outros aromas diferentes.

4. Ignorar sinais de estresse

Quando um cachorro lambe os lábios, boceja repetidamente ou evita contato visual, isso pode ser um sinal de que ele está desconfortável ou estressado. Ignorar esses sinais e continuar interagindo pode aumentar o desconforto do cachorro.

Apesar de fofo, nem todos os cachorros gostam de vestir roupas (Imagem: OlgaOvcharenko | Shutterstock) Crédito:

5. Vestir roupas

Embora pareça adorável vestir roupas em cães, nem todos gostam da sensação de ter algo no corpo. Alguns podem se sentir restritos ou desconfortáveis com roupas.

6. Barulhos altos

Cachorros têm audição aguçada e podem ser sensíveis a ruídos altos, como aspiradores de pó, secadores de cabelo ou fogos de artifício, o que pode causar medo e ansiedade.

7. Cheirar outros cães

Os humanos podem achar fofo quando os cães se cheiram , mas isso pode ser uma forma de comunicação e interação entre cães. Alguns cachorros podem ficar desconfortáveis se os humanos tentarem forçar que um cachorro cheire o outro.

8. Correções físicas excessivas

Corrigir um cachorro com puxões fortes na coleira ou empurrões pode ser doloroso e assustador, e pode causar um impacto negativo na relação entre o cão e o tutor.

9. Compartilhar comidas humanas

Embora seja tentador compartilhar comida com nossos cães, alguns alimentos humanos podem ser prejudiciais para eles. Além disso, cães podem preferir suas próprias comidas e rotina alimentar.

10. Muita atividade física sem descanso