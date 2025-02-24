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Beleza

Veja a importância da rotina noturna de cuidados com a pele

Produtos aplicados nesse período têm mais tempo para agir e penetrar profundamente na pele
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 16:30

Alguns produtos ajudam a melhorar a saúde e a aparência da pele durante a noite (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Alguns produtos ajudam a melhorar a saúde e a aparência da pele durante a noite Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Para manter a pele bonita e saudável, os cuidados noturnos são altamente indicados. Inclusive, alguns produtos são feitos para serem usados exclusivamente durante a noite, potencializando os efeitos de ativos como retinol e antioxidantes, fundamentais para a renovação celular e prevenção do envelhecimento precoce.
“Os cremes noturnos agem na reparação e renovação celular, contra o estresse sofrido ao longo do dia por agentes ambientais como o sol e a poluição. É à noite que deve ser feita a regeneração e a reorganização celular, uma vez que o metabolismo basal está mais baixo. Durante esse período, como estamos em repouso, nosso organismo está propício ao reparo celular e biomolecular em relação a todos os órgãos”, explica a dermatologista Dra. Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
Além disso, geralmente, é durante a noite que o paciente tem mais tempo para cuidar da pele . “Por isso, é quando podemos focar em produtos que vão além da higienização e hidratação, sendo o momento ideal para tratar desordens da pele, como o melasma, que pode exigir o uso de ácidos e despigmentantes”, acrescenta a dermatologista Dra. Flávia Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

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Rotina de skincare para a noite

De acordo com a Dra. Claudia Marçal, à noite, o uso dos produtos que façam um processo de detoxificação celular, limpeza das células, reparo e proliferação celular são indicados. Todavia, antes disso, é importante seguir atentamente a ordem do skincare , com a limpeza sempre em primeiro lugar.
“É muito importante uma limpeza efetiva à noite, que normalmente combina um sabonete de limpeza sensível e delicado, que não retira a barreira de ceramidas, e uma loção micelar para uma limpeza um pouco mais profunda. Ainda, se a mulher estiver usando maquiagem à prova d’água, é interessante a tripla limpeza, quando, antes da lavagem, é usado um tônico, uma loção demaquilante oleosa bifásica”, ensina a Dra. Flávia Brasileiro.
Após a limpeza, a dermatologista indica utilizar um hidratante que acalme a pele e tenha ação antioxidante e anti-inflamatória, além de um ácido que ajude na renovação celular e estimule o colágeno. “E o principal ácido da nossa rotina de skincare é o ácido retinóico , que possui os melhores efeitos, mas deve ser orientado de maneira correta para que não haja sensibilização da pele do paciente”, diz a Dra. Flávia Brasileiro.
Na rotina de cuidados com a pele no verão, é importante privilegiar alguns ácidos que não são fotossensíveis (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
Na rotina de cuidados com a pele no verão, é importante privilegiar alguns ácidos que não são fotossensíveis Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Cuidados durante o verão

As fórmulas para as estações de altas temperaturas, lembra a Dra. Claudia Marçal, é importante privilegiar alguns ácidos que não são fotossensíveis. “Os retinóides e alfa-hidroxiácidos devem ser usados com parcimônia e orientação médica, a depender da recomendação”, comenta a médica.

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Os antioxidantes também são lembrados. A importância dessas moléculas se dá pelo fato de a radiação ultravioleta A e B, o calor e a poluição gerarem espécies reativas de oxigênio na pele, além de mensageiros pró-inflamatórios, segundo a Dra. Claudia Marçal. “Essa oxidação vai desencadear um processo de envelhecimento precoce , assim como um encurtamento dos telômeros (fundamentais no controle da divisão celular)”, explica. Em outras palavras, o estresse oxidativo causado pelos agentes ambientais, inflamação e morte celular, com consequente aparecimento de manchas, rugas e flacidez.

Turbinando a rotina de cuidados noturna

A Dra. Flávia Brasileiro explica que o cuidado noturno pode ser turbinado com o uso de máscaras faciais com componentes que combinem a oclusão com melhora da absorção dos ativos ali veiculados. “O uso de um ácido um pouco mais concentrado também pode ser indicado, para melhorar o turnover celular, bem como para ativar as células que promovem a reestruturação da pele . Um exemplo é o ácido retinóico que é considerado um bioestimulador tópico”, diz.
É importante, no entanto, se atentar aos excessos. “A questão é que o exagero no uso de produtos e a característica oclusiva de substâncias lipofílicas podem gerar alguma irritação. Mas, salvo o exagero, pode ser interessante, para uma pele madura, o uso de substâncias mais carregadas em ômegas, o que já não se aplica para uma pele jovem acneica”, explica a Dra. Flávia Brasileiro.

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