SPFW anuncia cobrança de ingressos: line-up terá 48 desfiles e novas grifes

Desfile da grife Pedro Andrade no SPFW 2021 Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

A próxima edição da SPFW (São Paulo Fashion Week), que será realizada de 16 a 20 de novembro, divulgou as marcas que vão desfilar e os horários das apresentações e, para este ano, o valor dos ingressos que passam a ser cobrados (R$ 100 e R$ 1 540).

Além dos desfiles presenciais, evento de moda terá fashion filmes, ocupações e exposições, com espaço para discussões sobre questões de identidade e pertencimento, além dos desafios da economia circular no setor.

Ao todo, a SPFW-N54 terá 48 desfiles, sendo 43 presenciais e 5 digitais, que será no hub criado no Komplexo Tempo, que conta com duas salas de desfile, área de exposições, lounges, e uma sala especialmente montada no Shopping Iguatemi. Haverá ainda, como já é tradicional, passarelas em locais externos, que vão ocupar alguns locais conhecidos da cidade.

NOVATAS

Estarão na passarela da SPFW N54 quatro novas grifes, que fazem sua estreia no evento: Greg Joey, do estilista Lucas Danuello, Heloisa Faria, Mauricio Duarte e Buzina, da estilista portuguesa Vera Fernandes. A tradicional Ellus, por sua parte, preparou desfile especial para comemorar 50 anos.

Já o Festival SPFW+IN.PACTOS, que conta com curadoria de Carollina Lauriano, tem como destaque ocupação artística e urbana em torno de questões de identidade e pertencimento, com a participação de coletivos de artistas racializados, indígenas e trans, transformando a região do Komplexo Tempo em uma galeria a céu aberto.

Haverá também instalação feita em parceria entre o ISTM (Instituto Sustentabilidade Têxtil em Moda) e o InMode (Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa), que mostra desafios globais da economia circular na moda, numa colaboração criativa entre a professora Francisca Dantas Mendes, coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa Sustentabilidade Têxtil e Moda, e o estilista Gustavo Silvestre, do Projeto Ponto Firme, a partir de resíduos têxteis e do descarte de roupas pós consumo.

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