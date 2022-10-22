SPFW anuncia cobrança de ingressos: line-up terá 48 desfiles e novas grifes

A próxima edição da SPFW (São Paulo Fashion Week), que será realizada de 16 a 20 de novembro, divulgou as marcas que vão desfilar e os horários das apresentações e, para este ano, o valor dos ingressos que passam a ser cobrados (R$ 100 e R$ 1 540).
Além dos desfiles presenciais, evento de moda terá fashion filmes, ocupações e exposições, com espaço para discussões sobre questões de identidade e pertencimento, além dos desafios da economia circular no setor.
Ao todo, a SPFW-N54 terá 48 desfiles, sendo 43 presenciais e 5 digitais, que será no hub criado no Komplexo Tempo, que conta com duas salas de desfile, área de exposições, lounges, e uma sala especialmente montada no Shopping Iguatemi. Haverá ainda, como já é tradicional, passarelas em locais externos, que vão ocupar alguns locais conhecidos da cidade.
NOVATAS
Estarão na passarela da SPFW N54 quatro novas grifes, que fazem sua estreia no evento: Greg Joey, do estilista Lucas Danuello, Heloisa Faria, Mauricio Duarte e Buzina, da estilista portuguesa Vera Fernandes. A tradicional Ellus, por sua parte, preparou desfile especial para comemorar 50 anos.
Já o Festival SPFW+IN.PACTOS, que conta com curadoria de Carollina Lauriano, tem como destaque ocupação artística e urbana em torno de questões de identidade e pertencimento, com a participação de coletivos de artistas racializados, indígenas e trans, transformando a região do Komplexo Tempo em uma galeria a céu aberto.
Haverá também instalação feita em parceria entre o ISTM (Instituto Sustentabilidade Têxtil em Moda) e o InMode (Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa), que mostra desafios globais da economia circular na moda, numa colaboração criativa entre a professora Francisca Dantas Mendes, coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa Sustentabilidade Têxtil e Moda, e o estilista Gustavo Silvestre, do Projeto Ponto Firme, a partir de resíduos têxteis e do descarte de roupas pós consumo.
CONFIRA O LINE-UP
- DIA 16/11 - QUARTA FEIRA
- 12h Patrícia Viera
- 16h Meninos Rei
- 17h Soul Basico
- 18h Greg Joey
- 19h Walério Araújo
- 20h Renata Buzzo
- 20h30 Aluf (Digital)
- 21h30 Bold Strap
- DIA 17/11 - QUINTA-FEIRA
- 10h30 Misci
- 12h30 Lilly Sarti
- 13h Rellow
- 16h DePedro
- 17h Sou de Algodão
- 18h TA Studios
- 19h Another Place
- 20h Buzina
- 20h30 Modem (Digital)
- 21h30 João Pimenta
- DIA 18/11 - SEXTA FEIRA
- 10h30 A.Niemeyer
- 12H Triya
- 14h30 Lino Villaventura
- 16h Rocio Canvas
- 17h Thear
- 18h Ateliê Mão de Mãe
- 19h Martins
- 20h Handred
- 20h30 Heloísa Faria (Digital)
- 22h Ellus
- DIA 19/11 - SÁBADO
- 10h30 Angela Brito
- 12h30 Neriage
- 15h AZ Marias
- 16h Ponto Firme
- 17h Silvério
- 18h Santa Resistência
- 19h Anacê
- 19h30 Àlg (Digital)
- 20h Led
- 21h30 Lenny Niemeyer
- DIA 20/11 - DOMINGO
- 10h Korshi 01
- 12h À La Garçonne
- 15h Isaac Silva
- 16h Cria Costura
- 17h Lucas Leão
- 18h Naya Violeta
- 19h Weider Silveiro
- 20h Dendezeiro
- 20h30 Maurício Duarte (Digital)
- 21h30 Apartamento 03
- Ingressos para acesso ao hub do Komplexo Tempo: De R$ 100 a R$ 1 540.