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Moda

SPFW anuncia cobrança de ingressos: line-up terá 48 desfiles e novas grifes

Edição do evento de moda será realizado de 16 a 20 de novembro, com ingressos que chegam a R$ 1,5 mil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 10:32

SPFW começa com desfile da grife Pedro Andrade
Desfile da grife Pedro Andrade no SPFW 2021 Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
A próxima edição da SPFW (São Paulo Fashion Week), que será realizada de 16 a 20 de novembro, divulgou as marcas que vão desfilar e os horários das apresentações e, para este ano, o valor dos ingressos que passam a ser cobrados (R$ 100 e R$ 1 540).
Além dos desfiles presenciais, evento de moda terá fashion filmes, ocupações e exposições, com espaço para discussões sobre questões de identidade e pertencimento, além dos desafios da economia circular no setor.
Ao todo, a SPFW-N54 terá 48 desfiles, sendo 43 presenciais e 5 digitais, que será no hub criado no Komplexo Tempo, que conta com duas salas de desfile, área de exposições, lounges, e uma sala especialmente montada no Shopping Iguatemi. Haverá ainda, como já é tradicional, passarelas em locais externos, que vão ocupar alguns locais conhecidos da cidade.

NOVATAS

Estarão na passarela da SPFW N54 quatro novas grifes, que fazem sua estreia no evento: Greg Joey, do estilista Lucas Danuello, Heloisa Faria, Mauricio Duarte e Buzina, da estilista portuguesa Vera Fernandes. A tradicional Ellus, por sua parte, preparou desfile especial para comemorar 50 anos.
Já o Festival SPFW+IN.PACTOS, que conta com curadoria de Carollina Lauriano, tem como destaque ocupação artística e urbana em torno de questões de identidade e pertencimento, com a participação de coletivos de artistas racializados, indígenas e trans, transformando a região do Komplexo Tempo em uma galeria a céu aberto.
Haverá também instalação feita em parceria entre o ISTM (Instituto Sustentabilidade Têxtil em Moda) e o InMode (Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa), que mostra desafios globais da economia circular na moda, numa colaboração criativa entre a professora Francisca Dantas Mendes, coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa Sustentabilidade Têxtil e Moda, e o estilista Gustavo Silvestre, do Projeto Ponto Firme, a partir de resíduos têxteis e do descarte de roupas pós consumo.

CONFIRA O LINE-UP

  • DIA 16/11 - QUARTA FEIRA
  • 12h Patrícia Viera
  • 16h Meninos Rei
  • 17h Soul Basico
  • 18h Greg Joey
  • 19h Walério Araújo
  • 20h Renata Buzzo
  • 20h30 Aluf (Digital)
  • 21h30 Bold Strap

  • DIA 17/11 - QUINTA-FEIRA
  • 10h30 Misci
  • 12h30 Lilly Sarti
  • 13h Rellow
  • 16h DePedro
  • 17h Sou de Algodão
  • 18h TA Studios
  • 19h Another Place
  • 20h Buzina
  • 20h30 Modem (Digital)
  • 21h30 João Pimenta

  • DIA 18/11 - SEXTA FEIRA
  • 10h30 A.Niemeyer
  • 12H Triya
  • 14h30 Lino Villaventura
  • 16h Rocio Canvas
  • 17h Thear
  • 18h Ateliê Mão de Mãe
  • 19h Martins
  • 20h Handred
  • 20h30 Heloísa Faria (Digital)
  • 22h Ellus

  • DIA 19/11 - SÁBADO
  • 10h30 Angela Brito
  • 12h30 Neriage
  • 15h AZ Marias
  • 16h Ponto Firme
  • 17h Silvério
  • 18h Santa Resistência
  • 19h Anacê
  • 19h30 Àlg (Digital)
  • 20h Led
  • 21h30 Lenny Niemeyer

  • DIA 20/11 - DOMINGO
  • 10h Korshi 01
  • 12h À La Garçonne
  • 15h Isaac Silva
  • 16h Cria Costura
  • 17h Lucas Leão
  • 18h Naya Violeta
  • 19h Weider Silveiro
  • 20h Dendezeiro
  • 20h30 Maurício Duarte (Digital)
  • 21h30 Apartamento 03

  • Ingressos para acesso ao hub do Komplexo Tempo: De R$ 100 a R$ 1 540.

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