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Lançamentos

Sasha Meneghel estrela campanha de joias; veja outras novidades da moda

A modelo Sasha é a estrela da nova coleção de Life by Vivara. Tem ainda peças inspiradas na Barbie, tênis e novos óculos de sol
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 11:05

Lançamento Vivara
A  nova linha que é composta por 12 modelos, entre brincos e anéis Crédito: Divulgação/ Life by Vivara
O mês de julho chega com diversos lançamentos na moda. Sasha Meneghel, por exemplo, é a estrela da nova coleção de Life by Vivara, chamada de Galaxy. A nova linha que é composta por 12 modelos, entre brincos e anéis, feitos em prata e prata com banho em ouro amarelo. As peças trazem um design futurista e atemporal, que exalta os formatos dos cosmos, planetas e constelações. 
“Ser o rosto dessa coleção, que traz tanto sobre mudanças e também sobre as possibilidades de ser quem se é, além do design super chique e elegante, foi um grande prazer. São joias que permitem sobreposições, com misturas de banhos, que podem ser usadas desde uma festa até compromissos do dia a dia”, diz Sasha.

EM COLATINA

Melissa
A marca traz os modelos de 2023 para Colatina Crédito: Divulgação Melissa
A Melissa abre seu primeiro Clube Melissa em Colatina, primeira loja da região, na sexta (14). Com 40 m², o estabelecimento vai contar com as novidades de 2023, coleção que resgata o poder da alegria como cura, por meio de um sentimento de conexão, leve e otimista. Com shapes variados, a marca aposta nas principais tendências da moda mundial para o outono/inverno, como o utilitarismo, feminilidade e dopamine dressing, através dos modelos inéditos, Patty, Zoe, Posh, Player Sneaker, Welly, Nubia, além da Duffle Bag, nano bolsa para carregar o necessário, mas sem deixar o estilo de lado. A coleção traz ainda outras versões de hits que já foram sucesso em sua história, como a Groovy Wedge, uma releitura do Ultragirl Wedge.

ÓCULOS DE PERFORMANCE

Lançamento Oakley
Inspirada na primeira luz do amanhecer, a armação matte na cor dusty rose evoca o sol quente Crédito: Divulgação
Através de materiais cuidadosamente pensados e repletos de propósito, formatos e visões compartilhadas, a Satisfy e a Oakley unem-se para lançar uma coleção de óculos de sol únicos que redefinem os equipamentos de corrida. Com uma abordagem essencial e funcional para seus designs, a Satisfy garante que cada peça tenha um ajuste adequado para o corredor. A colaboração traz perspectiva única do modelo de óculos "Re : SubZero", proposto em duas cores.
Pesando somente 24g, os óculos de sol são tão leves que você até se esquece que está usando um enquanto procura dar seu máximo na corrida. A armação vem nas cores dusty rose e matte preta.

TUDO ROSA

Lançamento CEA
Coleção exclusiva inspirada no filme da Barbie Crédito: Divulgação
A C&A trouxe uma explosão de rosa na coleção inspirada na Barbie. Com peças que vão desde camisetas até squeezes e almofadas, a novidade possui itens tanto para crianças quanto para adultos. E os homens também não ficam de fora dessa. Peças inspiradas no namorado Ken também estarão disponíveis nas prateleiras, como a camiseta Ken Core e um samba canção.

EDIÇÃO LIMITADA

Lançamento Converse
A versão atual oferece uma abordagem minimalista, que enfatiza sua configuração esportiva nas cores azul royal e preto Crédito: Divulgação
O Weapon, um dos modelos mais populares da Converse, foi introduzido nas quadras de basquete em 1986, promovendo uma conexão entre os times, os jogos e os indivíduos que amam a cultura do esporte. A marca teve a ideia de criar um modelo totalmente inédito, que une o pioneirismo do streetwear e a silhueta famosa do basquete, apresentando uma abordagem moderna e mais autêntica para o Weapon.
A versão atual oferece uma abordagem minimalista, que enfatiza sua configuração esportiva nas cores azul royal e preto. Com uma face superior estruturada em couro, a parte chamativa e colorida do Converse x FRGMT Weapon é sobreposta por um elemento em Y no tornozelo, e o logo do Star Chevron segue na lateral como de costume. Fiel à forma original, a língua apresenta a etiqueta do Converse Weapon e o forro é de tecido felpudo para dar mais conforto ao usuário.

ALTO INVERNO

Lançamento Lança Perfume
A coleção traz um mix entre a atmosfera futurística dos metalizados e o ar desértico do estilo boho Crédito: Divulgação
A Lança Perfume apresenta sua coleção Alto Inverno 23 com um mix entre a atmosfera futurística dos metalizados e o ar desértico do estilo boho. As peças-chaves da temporada da marca são os overtops, como o trenchcoat, peça icônica do inverno e que, para essa temporada, vem em várias versões e pode ser utilizado como terceira peça ou como vestido, em uma cartela de cores e padronagens que vai desde os neutros bege e vichy até o ponto de cor em verde neon e azul royal. 
O Preto e Branco, muito presente na coleção, traduz atemporalidade. Seja em looks monocromáticos quanto em padrões, os detalhes ficam por conta dos aviamentos e o forte apelo vintage. Outra novidade são as novas texturas e padronagens, que trazem toda a sofisticação com propostas de sobreposições em conjuntos com shapes ultra modernos, coletes e camisaria.

100 ANOS DA DISNEY

Lançamento Baggagio
A coleção ‘100 selos’ foi inspirada nos selos postais Crédito: Divulgação
A Bagaggio lança uma coleção-cápsula exclusiva em homenagem aos 100 anos da Disney, comemorados no dia 16 de outubro deste ano. A marca irá vender malas em três tamanhos e uma frasqueira com a estampa dos 100 principais filmes produzidos pela Disney desde que foi criada.
A coleção ‘100 selos’ foi inspirada nos selos postais, remetendo à atmosfera de viagens, e traz títulos muito conhecidos e queridos pelo público, como Bambi, Dumbo, Alladin, A Pequena Sereia, Star Wars, Frozen, entre outros, agradando diferentes gostos e faixas-etárias. Os produtos são em ABS + Policarbonato, que garantem mais resistência e qualidade, com rodas duplas, cadeado embutido e forro personalizado.

TÊNIS DE COLECIONADOR

Lançamento Fila
São 1983 pares fabricados, disponíveis para o Brasil e alguns países da América Latina Crédito: Divulgação
Pensado originalmente para as quadras de tênis e eternizado nas ruas, o FX-2 nasceu das linhas inconfundíveis e da autenticidade de Pierluigi Rolando, o diretor criativo da marca que revolucionou o sportswear na década de 1970. Neste ano, o primeiro sneaker produzido pela marca completa 40 anos e ganha uma versão comemorativa e exclusiva, que traz a inspiração de seu idealizador em cada detalhe, representando a herança da marca e a criatividade do designer.
Com apenas 1983 pares fabricados, disponíveis para o Brasil e alguns países da América Latina, a limitada e icônica edição do FX-2 chega com uma peça de coleção assinada. Além da numeração do 34 ao 45, o calçado traz a clássica combinação em branco com a flag em azul e vermelho, batizada no modelo de il primo (o primeiro em italiano). O lançamento terá outras duas cores: branco com detalhes em prata; e branco com solado bege e detalhes em preto. 

SANDÁLIA DO L7

Lançamento Kenner
São apenas 777 pares disponíveis e um visual inédito Crédito: Divulgação
A Kenner e o rapper L7nnon se unem novamente para criar o segundo drop da coleção entre a marca e o artista. O lançamento tem início com a exclusiva e limitada Rakka L7 Diamond, que conta com apenas 777 pares disponíveis e um visual inédito com pin em formato de diamante e banhado em dourado, desenhado pelo próprio cantor.
A linha também possui o emblema “L7” no cabedal e o desenho de diamante na palmilha em alto relevo, tornando a sandália ainda mais preciosa. O modelo acompanha ainda uma caixa especial com certificado do número de fabricação da sandália.

TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

Lançamento Foxton
As peças são feitas de fibra de nylon 100% regenerada feita a partir de resíduos de nylon resgatados do meio ambiente Crédito: Divulgação/ Pedro Loreto
Unindo tecnologia e sustentabilidade Foxton e Econyl se juntam para lançar uma coleção responsável com peças atemporais. O tecido das roupas é desenvolvido pela italiana Limonta, considerada uma das mais renomadas fábricas têxteis do mundo, feito com fio Econyl, uma fibra de nylon 100% regenerada feita a partir de resíduos de nylon resgatados do meio ambiente, como redes de pesca, retalhos de tecidos, carpetes e plásticos Industriais.
O fio regenerado é fabricado na Eslovênia com técnicas inovadoras, é exatamente igual ao nylon padrão e tem potencial para ser reciclado infinitamente, sem nunca perder sua qualidade. O processo de construção de tecido reduz consideravelmente o impacto ambiental da produção têxtil e resulta em uma trama de cor e brilho particulares. A coleção conta com peças em cores neutras e atemporais para o dia a dia como jaquetas, shorts, calças e board shorts nos tons verde, preto, azul-marinho e azul-petróleo.

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