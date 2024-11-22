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Limpeza

Saiba como limpar corretamente a esponja de maquiagem

A manutenção desse item é tão importante quanto a sua utilização para uma boa make
Portal Edicase

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Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 15:44

A esponja de maquiagem deve ser limpa com frequência (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A esponja de maquiagem deve ser limpa com frequência Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
As esponjas de maquiagem são ferramentas indispensáveis para quem busca uma pele uniforme e bem acabada. Todavia, assim como os pincéis, sua manutenção é tão importante quanto sua utilização. Isso porque, além de acumular produto e poeira, que podem interferir no resultado da produção, as esponjas são o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e fungos, que podem prejudicar a pele. 
Por isso, Paula Regina, gerente de marketing da Klass Vough, empresa especializada em higienizadores de pincéis e esponjas, lista o passo a passo para manter as esponjas livres de bactérias e prontas para qualquer maquiagem.

Método ideal de limpeza e armazenamento

Para limpar as esponjas de maneira eficiente e sem as danificar, Paula Regina indica seguir as seguintes etapas:
  • Umedeça a esponja com água corrente;
  • Aplique um produto específico para limpeza de esponjas;
  • Aperte suavemente para que o produto penetre no interior da esponja;
  • Enxágue em água corrente, apertando até eliminar toda a espuma;
  • Repita o processo, se necessário, e deixe secar em um local limpo e arejado.
Após a limpeza, a esponja deve ser armazenada de forma correta. “Ela deve ser armazenada em um local arejado ou em suportes específicos, como o Sillicone Sponge Case, que evita o contato com outros produtos e a contaminação cruzada”, recomenda a especialista.
Mesmo com a limpeza frequente, a esponja de maquiagem deve ser substituída periodicamente (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Mesmo com a limpeza frequente, a esponja de maquiagem deve ser substituída periodicamente Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Substituição regular

Mesmo com limpeza frequente, as esponjas devem ser substituídas periodicamente. “Quando apresentar avarias ou sinais de desgaste, é hora de trocá-la”, orienta a gerente de marketing da Klass Vough. Esse cuidado é fundamental para garantir um acabamento impecável e evitar problemas de pele.

Métodos alternativos

E os métodos alternativos para limpeza das esponjas, como lavagem no micro-ondas ou com água fervente, funcionam? Segundo Paula Regina, esses procedimentos não são recomendados, pois, “apesar de parecerem limpar as esponjas, eles podem danificar a matéria-prima do produto, o que pode interferir no resultado da maquiagem, além de diminuir seu tempo de vida”, alerta.
Por Caroline Amorim

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