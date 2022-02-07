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Descendência indígena

Revelada por Luana Piovani, maquiadora desponta como modelo internacional

Luanna Pinheiro deixou o salão onde trabalhava para estrelar campanhas mundo afora

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 16:19

Luanna Pinheiro
Luanna Pinheiro foi descoberta enquanto trabalhava como assistente de maquiagem. Crédito: Divulgação/ Catarino
Nascida e criada no centro do Rio de Janeiro, Luanna Pinheiro, de 31 anos, não imaginava as surpresas que o destino reservava: em 2010, foi vista pela atriz Luana Piovani enquanto trabalhava como assistente de maquiagem em um salão do Leblon.
"Ela estava fazendo as unhas e me viu saindo do turno de trabalho. Logo sugeriu que eu deveria seguir a carreira como modelo. No começo, achei que não seria possível, mas um ano depois resolvi aceitar o desafio e comecei a trabalhar na área", relembra.
Luanna Pinheiro
Luanna Pinheiro foi descoberta enquanto trabalhava como assistente de maquiagem Crédito: Divulgação Catarino
O 'empurrãozinho' de Piovani foi fundamental. "Foi ela quem pegou o telefone e ligou para profissionais da área", diz a xará da atriz, que hoje desponta na moda internacional.
Representada por Pedro Bellver e Wellington Vieira, da Mix Models, Luanna Pinheiro trabalhou desde então em mercados disputados, como Nova Iorque e Londres. De descendência indígena, a bela de traços marcantes já estampou editoriais em algumas das mais prestigiadas publicações do segmento, como i-D Magazine e Marie Claire USA, entre diversas outras, além de ter estrelado campanhas para Natura, Jack Daniel's, Mara Hoffman e Accessorize.
Luanna Pinheiro
Luanna Pinheiro foi descoberta enquanto trabalhava como assistente de maquiagem Crédito: Divulgação/ Catarino
"Cada detalhe dessa jornada foi fundamental para que eu pudesse chegar até aqui, sou muito grata a todos que me ajudaram e acreditaram em mim. Me enche de alegria poder representar o Brasil em trabalhos na moda internacional", finaliza.

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