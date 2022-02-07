Revelada por Luana Piovani, maquiadora desponta como modelo internacional

Luanna Pinheiro foi descoberta enquanto trabalhava como assistente de maquiagem. Crédito: Divulgação/ Catarino

Nascida e criada no centro do Rio de Janeiro, Luanna Pinheiro, de 31 anos, não imaginava as surpresas que o destino reservava: em 2010, foi vista pela atriz Luana Piovani enquanto trabalhava como assistente de maquiagem em um salão do Leblon.

"Ela estava fazendo as unhas e me viu saindo do turno de trabalho. Logo sugeriu que eu deveria seguir a carreira como modelo. No começo, achei que não seria possível, mas um ano depois resolvi aceitar o desafio e comecei a trabalhar na área", relembra.

Luanna Pinheiro foi descoberta enquanto trabalhava como assistente de maquiagem Crédito: Divulgação Catarino

O 'empurrãozinho' de Piovani foi fundamental. "Foi ela quem pegou o telefone e ligou para profissionais da área", diz a xará da atriz, que hoje desponta na moda internacional.

Representada por Pedro Bellver e Wellington Vieira, da Mix Models, Luanna Pinheiro trabalhou desde então em mercados disputados, como Nova Iorque e Londres. De descendência indígena, a bela de traços marcantes já estampou editoriais em algumas das mais prestigiadas publicações do segmento, como i-D Magazine e Marie Claire USA, entre diversas outras, além de ter estrelado campanhas para Natura, Jack Daniel's, Mara Hoffman e Accessorize.

Luanna Pinheiro foi descoberta enquanto trabalhava como assistente de maquiagem Crédito: Divulgação/ Catarino