Qual cor usar na virada do ano? Veja o significado de cada uma

Réveillon: hora de escolher a cor da roupa que você vai usar na virada de ano Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Chegou a hora de escolher a cor da roupa para passar a virada do ano. Além do tradicional branco, as cores são escolhidas por aquelas pessoas que acreditam que ela influencia diretamente nos desejos para o próximo ano.

Então, eu vim te dar uma ajudinha, caso você queira saber e entender sobre as mensagens que cada cor significa. Esse processo é chamado de psicologia das cores.

E ela não vale vale apenas para essa festividade, e sim para o ano inteiro. Vamos conhecer pra já colocar em prática no dia 31?

Veja abaixo o significado de cada cor

Branco: a cor não significa é somente paz. Essa cor representa a pureza, a inocência e a leveza. Além de divindade e limpeza.





a cor não significa é somente paz. Essa cor representa a pureza, a inocência e a leveza. Além de divindade e limpeza. Azul: a cor é ideal para quem deseja a verdade, a intelectualidade e a confiança. Essa cor representa a verdade.





a cor é ideal para quem deseja a verdade, a intelectualidade e a confiança. Essa cor representa a verdade. Verde: representa a saúde. A cor transmite o bem-estar e o equilíbrio. É uma mensagem de tranquilidade.





representa a saúde. A cor transmite o bem-estar e o equilíbrio. É uma mensagem de tranquilidade. Amarelo: significa a euforia e o calor, como o sol de verão. Transmite a ideia de juventude, esforço e esperança.





significa a euforia e o calor, como o sol de verão. Transmite a ideia de juventude, esforço e esperança. Rosa: essa cor transmite o poder feminino e sua delicadeza. A mensagem é de romantismo. Usada em tons mais fortes transmite sensualidade.





essa cor transmite o poder feminino e sua delicadeza. A mensagem é de romantismo. Usada em tons mais fortes transmite sensualidade. Vermelho: representa o poder, o amor e a paixão. O vermelho transmite energia e sentimentos intensos. Está totalmente ligada a autoestima.





representa o poder, o amor e a paixão. O vermelho transmite energia e sentimentos intensos. Está totalmente ligada a autoestima. Laranja: ela exala a alegria. Essa cor passa uma mensagem de entusiasmo. Exala o sucesso e prosperidade .



Essas são algumas das cores que são bastante procuradas para o réveillon. E o mais legal de escolher a cor com seu significado, é que todas as vezes que usar a peça, estará afirmando para você mesma o que desejou no decorrer de todo aquele ano.