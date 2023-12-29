Qual cor usar na virada do ano? Veja o significado de cada uma

Chegou a hora de escolher a cor da roupa para passar a virada do ano. Além do tradicional branco, as cores são escolhidas por aquelas pessoas que acreditam que ela influencia diretamente nos desejos para o próximo ano.
Então, eu vim te dar uma ajudinha, caso você queira saber e entender sobre as mensagens que cada cor significa. Esse processo é chamado de psicologia das cores.
E ela não vale vale apenas para essa festividade, e sim para o ano inteiro. Vamos conhecer pra já colocar em prática no dia 31?
Veja abaixo o significado de cada cor
- Branco: a cor não significa é somente paz. Essa cor representa a pureza, a inocência e a leveza. Além de divindade e limpeza.
- Azul: a cor é ideal para quem deseja a verdade, a intelectualidade e a confiança. Essa cor representa a verdade.
- Verde: representa a saúde. A cor transmite o bem-estar e o equilíbrio. É uma mensagem de tranquilidade.
- Amarelo: significa a euforia e o calor, como o sol de verão. Transmite a ideia de juventude, esforço e esperança.
- Rosa: essa cor transmite o poder feminino e sua delicadeza. A mensagem é de romantismo. Usada em tons mais fortes transmite sensualidade.
- Vermelho: representa o poder, o amor e a paixão. O vermelho transmite energia e sentimentos intensos. Está totalmente ligada a autoestima.
- Laranja: ela exala a alegria. Essa cor passa uma mensagem de entusiasmo. Exala o sucesso e prosperidade .
Essas são algumas das cores que são bastante procuradas para o réveillon. E o mais legal de escolher a cor com seu significado, é que todas as vezes que usar a peça, estará afirmando para você mesma o que desejou no decorrer de todo aquele ano.
Independente da cor que escolher, eu desejo que todas as cores estejam presentes na sua vida e que 2024 seja um arco-íris maravilhoso pra você. Feliz ano-novo.