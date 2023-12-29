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Noite da virada

Qual cor usar na virada do ano? Veja o significado de cada uma

Além do tradicional branco, as cores são escolhidas por aquelas pessoas que acreditam que ela influencia diretamente nos desejos para o próximo ano

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 09:55

Publicado em 

29 dez 2023 às 09:55
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan Karla Furlan
Orla de Vila Velha fica tomada de gente para o Réveillon 2023, com direito a fogos de artifício
Réveillon: hora de escolher a cor da roupa que você vai usar na virada de ano Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Chegou a hora de escolher a cor da roupa para passar a virada do ano. Além do tradicional branco, as cores são escolhidas por aquelas pessoas que acreditam que ela influencia diretamente nos desejos para o próximo ano.
Então, eu vim te dar uma ajudinha, caso você queira saber e entender sobre as mensagens que cada cor significa. Esse processo é chamado de psicologia das cores.
E ela não vale vale apenas para essa festividade, e sim para o ano inteiro. Vamos conhecer pra já colocar em prática no dia 31?

Veja abaixo o significado de cada cor

  • Branco: a cor não significa é somente paz. Essa cor representa a pureza, a inocência e a leveza. Além de divindade e limpeza.

  • Azul: a cor é ideal para quem deseja a verdade, a intelectualidade e a confiança. Essa cor representa a verdade.

  • Verde: representa a saúde. A cor transmite o bem-estar e o equilíbrio. É uma mensagem de tranquilidade.

  • Amarelo: significa a euforia e o calor, como o sol de verão. Transmite a ideia de juventude, esforço e esperança.

  • Rosa: essa cor transmite o poder feminino e sua delicadeza. A mensagem é de romantismo. Usada em tons mais fortes transmite sensualidade.

  • Vermelho: representa o poder, o amor e a paixão. O vermelho transmite energia e sentimentos intensos. Está totalmente ligada a autoestima.

  • Laranja: ela exala a alegria. Essa cor passa uma mensagem de entusiasmo. Exala o sucesso e prosperidade .
Essas são algumas das cores que são bastante procuradas para o réveillon. E o mais legal de escolher a cor com seu significado, é que todas as vezes que usar a peça, estará afirmando para você mesma o que desejou no decorrer de todo aquele ano.
Independente da cor que escolher, eu desejo que todas as cores estejam presentes na sua vida e que 2024 seja um arco-íris maravilhoso pra você. Feliz ano-novo.

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Karla Furlan Karla Furlan

Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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