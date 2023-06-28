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Moda

LGBTQIA+: dicas para combinar as cores da bandeira nas suas roupas

Consultora de imagem dá dicas para incluir os tons do arco-íris no dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 12:35

Junho, mês do Orgulho LGBTQIA+, é uma oportunidade de celebrar a diversidade e a liberdade de expressão. E uma maneira de fazer isso é por meio das cores. A consultora de imagem e especialista em personal branding Priscilla Zanelatto compartilha como as cores vibrantes da bandeira do arco-íris podem ser usadas para expressar estilo pessoal, identidade e marcar presença no ambiente profissional.
“A bandeira LGBTQIA+ é um código imagético que representa o poder de um movimento; quando usada fazendo parte da indumentária, representa a coragem e a força de ser quem se é”, afirma. Assim, utilizar essas cores é uma forma poderosa de autoafirmação e empoderamento.

Como usar cada cor?

Para aqueles que sentem receio de incorporar cores mais vibrantes em seu estilo, Priscilla oferece conselhos valiosos: “o ideal é aprender a harmonizar as cores dentro do look e também entender qual sensação que cada cor causa para que [elas] sejam usadas de forma estratégica e causem resultados bons”, diz.

Harmonizando as cores da bandeira

Explorando o simbolismo das cores da bandeira LGBTQIA+ , Priscilla detalha como cada cor pode realçar diferentes aspectos da imagem pessoal e profissional.
  • Laranja: representa a cura e é harmoniosa com amarelo e vermelho, mas também faz um contraste atraente com o azul.
  • Amarelo: representa a luz do sol, é pura energia e harmoniza bem com verde e laranja.
  • Verde: ligado à natureza, harmoniza com azul e amarelo e contrasta perfeitamente com o vermelho.
  • Azul: representando a harmonia, tem como cores análogas o roxo e o verde e contrasta muito bem com o laranja.
  • Roxo: representando o espírito, tem um forte vínculo com a espiritualidade e combina bem com azul e marsala, bem como com sua cor complementar, o amarelo.
Imagem Edicase Brasil
O segredo da moda é a expressão (Imagem: gustavofrazao | ShutterStock) Crédito:

Aposte na autenticidade

As cores do arco-íris são versáteis e as possibilidades de composição são infinitas. Ao explorar a paleta vibrante do arco-íris, é possível expressar a autenticidade e a individualidade, enquanto se apoia a comunidade LGBTQIA+ e se destaca no ambiente de trabalho.
Como Priscilla sutilmente lembra, “essas cores são muito versáteis e existem infinitas composições para elas além das que coloquei aqui”. Com a orientação certa e a coragem para experimentar , as cores do orgulho LGBTQIA+ podem se tornar um elemento poderoso do estilo pessoal e profissional.
*Por Henrique Souza

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