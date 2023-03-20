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Beleza

Inscrições para o Miss ES Gay 2023 estão abertas; concurso acontece dia 1°

As inscrições seguem até sábado (25). Para participar, basta ter de 18 a 36 anos e não ter passado por cirurgia de redesignação sexual. Certame será realizado em casa de eventos de Vila Velha
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 20 de Março de 2023 às 16:29

Atual Miss Espírito Santo Gay, Natália Torres (ao centro, cendo coroada), vai passar a faixa para sua sucessora em evento que acontece em abril
Atual Miss Espírito Santo Gay, Natália Torres (ao centro, sendo coroada), vai passar a faixa para sua sucessora em evento que acontece em abril Crédito: Babi Monteiro Muniz
É glamour e beleza que você quer? O concurso tem para dar, vender e até emprestar! Após dois anos de hiato, por conta da pandemia da Covid-19, o tradicional Miss Espírito Santo Gay voltou, com evento marcado para sábado, dia 1º e abril, em Vila Velha.
Segundo o produtor Renan Rilton, o certame de 2023 conta com nove candidatas, mas as inscrições seguem abertas até sábado (25). Para participar, basta ter de 18 a 36 anos e não ter passado por cirurgia de redesignação sexual, também sendo proibidas intervenções cirúrgicas estéticas. Mais informações sobre a inscrição pelo telefone (27) 99909-4841.
Em relação à noite do concurso, o evento tem presenças garantidas de Letícia Venturini (atual miss Brasil Gay), Natália Torres (Miss ES Gay 2021, que vai passar a faixa à vencedora), Flávia Ferraz (Miss ES Gay 2020) e Eduarda Velask (Miss Brasil Gay Plus Size 2022). Por falar em Natália Torres, ela ficou em terceiro lugar na última disputa do nacional.
O ES, inclusive, é um dos estados mais vitoriosos quando o assunto é Miss Brasil Gay, ganhando a disputa em oito oportunidades, com Maria Fernanda (1978), Paula Bluemanchenguel (1980), Gabi (1985), Samara Gunar (1987), Louise Balmam (1998), Yanka Ashylen (2007), Ava Simões (2009) e Sheila Verissimo (2013).  
A vencedora do concurso deste ano vai representar o Espírito Santo no Miss Brasil Gay 2023, que acontece em 19 de agosto, em Juiz de Fora (MG), disputando o título com representantes de todo o país. Já estamos na torcida para a capixaba trazer mais uma coroa!
"A etapa estadual contará com apresentações de traje de gala e um desfile com um vestido preto longo, onde todas devem usar o mesmo figurino", destacou Renan Rilton, que também é organizador do Manifesto LGBTQIA+ de Vila Velha.
"Temos essa missão, de fazer um trabalho ajudando a dar visibilidade, dignidade e voz à população LGBTQIA+, que ainda é marginalizada por boa parte da sociedade", defende.
A apresentação do Miss Espírito Santo Gay 2023 ficará a cargo de Bianca Castelli e música de DJ Saúl Felício, com performances de Aysha Rubio (SP), Elektra (MG), Fernanda Ferrari (ES), Jennypher Monphettiny (Berlim), Nathally Couth (ES), Pabllo Vittar Capixaba (ES) e Tarcila Open (ES).  A ferveção promete!

MISS ESPÍRITO SANTO GAY 2023

  • INSCRIÇÕES: Para participar, basta ter de 18 a 36 anos e não ter passado por cirurgia de redesignação sexual. Mais informações sobre como se inscrever podem ser encontradas pelo telefone (27) 99909-4841. Até sábado (25)

  • CONCURSO: O Miss Espírito Santo Gay 2023 acontece sábado (1º), a partir das 22 horas, no Espaço dos Sonhos. Rua Alan Kardecke, 459, Vila Velha (atrás do Shopping Vila Velha). Não haverá venda de ingressos unitários, apenas a comercialização de mesas, que custam R$ 200, com quatro lugares. Informações pelo telefone (27) 99909-4841

  • DESTAQUES: A apresentação ficará a cargo de Bianca Castelli e música de DJ Saúl Felício, com performances de Aysha Rubio (SP), Elektra (MG), Fernanda Ferrari (ES), Jennypher Monphettiny (Berlim), Nathally Couth (ES), Pabllo Vittar Capixaba (ES) e Tarcila Open (ES)

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