Inscrições para o Miss ES Gay 2023 estão abertas; concurso acontece dia 1°

Atual Miss Espírito Santo Gay, Natália Torres (ao centro, sendo coroada), vai passar a faixa para sua sucessora em evento que acontece em abril Crédito: Babi Monteiro Muniz

É glamour e beleza que você quer? O concurso tem para dar, vender e até emprestar! Após dois anos de hiato, por conta da pandemia da Covid-19, o tradicional Miss Espírito Santo Gay voltou, com evento marcado para sábado, dia 1º e abril, em Vila Velha.

Segundo o produtor Renan Rilton, o certame de 2023 conta com nove candidatas, mas as inscrições seguem abertas até sábado (25). Para participar, basta ter de 18 a 36 anos e não ter passado por cirurgia de redesignação sexual, também sendo proibidas intervenções cirúrgicas estéticas. Mais informações sobre a inscrição pelo telefone (27) 99909-4841.

Em relação à noite do concurso, o evento tem presenças garantidas de Letícia Venturini (atual miss Brasil Gay), Natália Torres (Miss ES Gay 2021, que vai passar a faixa à vencedora), Flávia Ferraz (Miss ES Gay 2020) e Eduarda Velask (Miss Brasil Gay Plus Size 2022). Por falar em Natália Torres, ela ficou em terceiro lugar na última disputa do nacional.

O ES, inclusive, é um dos estados mais vitoriosos quando o assunto é Miss Brasil Gay, ganhando a disputa em oito oportunidades, com Maria Fernanda (1978), Paula Bluemanchenguel (1980), Gabi (1985), Samara Gunar (1987), Louise Balmam (1998), Yanka Ashylen (2007), Ava Simões (2009) e Sheila Verissimo (2013).

A vencedora do concurso deste ano vai representar o Espírito Santo no Miss Brasil Gay 2023, que acontece em 19 de agosto, em Juiz de Fora (MG), disputando o título com representantes de todo o país. Já estamos na torcida para a capixaba trazer mais uma coroa!

"A etapa estadual contará com apresentações de traje de gala e um desfile com um vestido preto longo, onde todas devem usar o mesmo figurino", destacou Renan Rilton, que também é organizador do Manifesto LGBTQIA+ de Vila Velha.

"Temos essa missão, de fazer um trabalho ajudando a dar visibilidade, dignidade e voz à população LGBTQIA+, que ainda é marginalizada por boa parte da sociedade", defende.

A apresentação do Miss Espírito Santo Gay 2023 ficará a cargo de Bianca Castelli e música de DJ Saúl Felício, com performances de Aysha Rubio (SP), Elektra (MG), Fernanda Ferrari (ES), Jennypher Monphettiny (Berlim), Nathally Couth (ES), Pabllo Vittar Capixaba (ES) e Tarcila Open (ES). A ferveção promete!

MISS ESPÍRITO SANTO GAY 2023