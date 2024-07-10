High Company lança coleção com Tommy Jeans: “É gratificante”, diz CEO

High lança coleção cápsula com a Tommy Jeans, nesta quinta (11) Crédito: Divulgação

Ela já ultrapassou barreiras e fronteiras. Um verdadeiro fenômeno por onde passa, vestindo jovens por todo Brasil. Essa é a história da marca capixaba High Company, fundada em 2012, em Vitória, e que decolou mundo afora. Agora, seu mais novo projeto tomou conta das redes sociais: uma coleção cápsula em parceria com a Tommy Jeans, de Tommy Hilfiger.

Referência no streetwear brasileiro, High se junta com uma das maiores marcas de moda dos Estados Unidos para levar o melhor da cultura do skate. O lançamento será nesta quinta-feira (11), às 19h, através da loja online, e na sexta (12), nas unidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

High lança coleção cápsula com a Tommy Jeans, nesta quinta (11) Crédito: Divulgação

Com 23 peças, a coleção contempla pólos, moletons, jaquetas, jeans, shorts, bonés e toucas. Entre os destaques, um shape de skate que leva as cores da Tommy Jeans e da High. O vídeo da campanha foi divulgado nesta semana estrelando o rapper TZ da Coronel e Sain, filho de Marcelo D2.

Em conversa com HZ, Diogo Roccon, fundador e CEO da High Company, explicou como foi a construção criativa junto com a Tommy para chegar nesse resultado. Segundo o capixaba, as maiores inspirações vieram de uma época nostálgica remetendo ao início dos anos 2000.

“A equipe criativa se inspirou em sua juventude e nos momentos compartilhados com seus amigos. Com gráficos nostálgicos e silhuetas que homenageiam o início dos anos 2000, estamos animados para lançar essa coleção que evidencia um visual inovador e a herança da High e da Tommy Jeans”, destacou.

High lança coleção cápsula com a Tommy Jeans, nesta quinta (11) Crédito: Divulgação

Essa é mais uma prova de que o Espírito Santo está conquistando o mercado internacional. Para ter ideia da potência da capixaba, no mês passado a High marcou presença na semana de moda de Paris. A marca abriu uma loja temporária, localizada na Rua Notre Dame de Nazareth, entre os dias 19 e 22 de junho.

Além disso, outra colaboração de sucesso foi com ninguém menos do que a Disney, em 2022. A coleção trouxe os personagens icônicos da gigante do entretenimento, como Mickey, Pateta e Pato Donalds, para dentro da cena do streetwear. Para eles, tudo é possível.